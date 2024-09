Le 50e festival du cinéma américain de Deauville ouvre ses portes avec Michael Douglas en invité d'honneur

Le 50e festival du cinéma américain de Deauville est "ouvert", ont déclaré vendredi sur scène le maire de la ville Philippe Augier et l'acteur américain Michael Douglas.

Les spectateurs du centre international de Deauville se sont levés pour applaudir l'entrée de M. Douglas et la remise d'un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

"C'est la 5e fois que je viens à Deauville et ce n'est pas la dernière", s'est réjoui l'acteur américain de 79 ans, notamment célèbre pour ses rôles dans Wall Street (1987), Basic Instinct (1992) ou The Game (1997).

"C'est difficile à expliquer mais c'est très très spécial, il y a beaucoup de festivals dans le monde alors pour moi, Deauville est le meilleur: c'est simple et très sympathique" a dit Michael Douglas en français à l'AFP.

Déjà très applaudi sur le tapis rouge, il a salué Malia Ann, jeune réalisatrice américaine et fille de l'ancien président Barack Obama, qui a reçu le prix nouvelle génération, avant de raconter la genèse de sa rencontre avec son épouse Catherine Zeta Jones au festival de Deauville en 1998.

Un hommage appuyé a été rendu aux créateurs du festival, André Halimi, producteur, Lionel Chouchan, écrivain, Michel D'Ornano --alors maire de la ville-- et Lucien Barrière, propriétaire des hôtels et casinos éponymes.

Francis F. Coppola doit venir présenter son dernier film "Megalopolis", comme Sean Baker avec "Anora" (Palme d'or du festival de Cannes 2024), l'Italien Paolo Sorrentino ("Parthenope"), ou encore Tim Burton ("Beetlejuice Beetlejuice").

Cette édition anniversaire est pilotée par une nouvelle directrice, Aude Hesbert, après la mise en retrait de son prédécesseur Bruno Barde, au coeur d'une enquête du média d'investigation français Médiapart sur des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

L'organisation du festival a aussi été impactée par l'annonce fin août de l'éviction du trompettiste Ibrahim Maalouf, accusé il y a plusieurs années d'agression sexuelle sur mineure, une affaire dans laquelle il a été relaxé en 2020 mais qui avait installé "un malaise dans l'équipe" aux dires de la direction.

Des prix honorifiques seront remis à l'oscarisée Natalie Portman ("Léon", "V for Vendetta", "Black Swan", etc.) et à Michelle Williams ("Manchester By The Sea", "The Fabelmans", etc.), ainsi qu'à James Gray ("Ad Astra", "Two Lovers", etc.) ou encore au documentariste Frederick Wiseman.

Quatorze films sont en compétition cette année, dont huit premiers films de leurs réalisateurs.

Le jury est présidé par l'acteur français Benoît Magimel.