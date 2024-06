"Le Bigdil" de Vincent Lagaf relancé en 2025 sur RMC Story

"Le Bigdil", jeu culte qui a fait les beaux jours de TF1 de 1998 à 2004, va faire son retour sur RMC Story en 2025, toujours sous la houlette de l'animateur Vincent Lagaf', a annoncé lundi la chaîne.

"Après plus de 20 ans d'absence", Vincent Lagaf' et Bill l'extra-terrestre bleu aux grands yeux jaunes reprendront l'antenne pour de "nouveaux épisodes", explique RMC Story dans un communiqué.

Contrairement au jeu d'origine, diffusé quotidiennement sur TF1 en avant-soirée, sa nouvelle version sera lancée en "prime time" (en soirée), a expliqué Vincent Lagaf' à Télé-Loisirs.

"Je ne veux plus en faire (d'émission quotidienne) car de nos jours, il faut en enregistrer cinq ou six par jour", a expliqué l'animateur de 64 ans, estimant qu'"en prime time, on a plus de temps pour déconner".

Inspiré d'un format américain, "Le Bigdil" propose diverses épreuves à ses candidats, qui peuvent remettre leurs gains en jeu.

L'animateur Vincent Lagaf, le 21 octobre 2000 au théâtre national de Chaillot à Paris, après avoir reçu le trophée de la meilleure émission de jeux pour "Le Bigdil", lors de la 14e cérémonie des 7 d'or AFP/Archives

"On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Bigdil sur TF1", a assuré Vincent Lagaf', tout en laissant entendre qu'il n'y aurait plus de "Gafettes", ces jeunes femmes qui l'assistaient en plateau. "Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout. Le monde a changé, les mentalités ont changé", a-t-il commenté.

Bill, personnage en images de synthèse, sera en revanche toujours incarné par le comédien Gilles Vautier, a-t-il précisé.

RMC Story a déjà pu tester l'appétence du public actuel pour "Le Bigdil" en y consacrant une soirée spéciale en décembre, à l'occasion des 25 ans de l'émission. Cette soirée avait attiré près de 400.000 téléspectateurs et permis à la chaîne d'enregistrer son record d'audience entre 21h et 22H sur les 25-49 ans, hors foot et hors année 2020.

Sur TF1, l'émission a rassemblé jusqu'à 7,4 millions de téléspectateurs, selon RMC Story, et plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour sa dernière saison.

Le tournage des nouveaux épisodes aura "lieu cet autonome" en public, a précisé la chaîne du groupe Altice Media, en passe d'être racheté par l'armateur CMA CGM.

Ce retour s'inscrit dans une tendance des chaînes à surfer sur la nostalgie, à l'instar de M6, qui a récemment relancé "Le juste prix" et s'apprête à ressusciter "Le maillon faible", deux programmes initialement diffusés sur TF1.