Le chanteur Chris Brown inculpé de coups et blessures volontaires au Royaume-Uni

Le chanteur de R&B américain Chris Brown, ex-petit ami de Rihanna, doit comparaître vendredi devant un tribunal britannique, après avoir été arrêté jeudi par la police et inculpé de "coups et blessures volontaires", soupçonné d'une "agression" dans une boite de nuit de Londres en 2023.

Le chanteur, déjà accusé à plusieurs reprises de violences diverses par le passé, est en détention et sera présenté à un juge du tribunal de Manchester a 10H00 (09H00 GMT), a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué.

Un peu plus tôt, elle avait confirmé, sans le nommer, avoir arrêté le chanteur "dans un hôtel de Manchester peu après 02H00 (01H00 GMT) jeudi (...) soupçonné de coups et blessures graves".

Selon le tabloïd The Sun qui a rapporté l'information, Chris Brown, connu pour les tubes "Run It!" et "Kiss Kiss" et lauréat de deux Grammy Awards, était arrivé peu de temps avant à Manchester à bord d'un avion privé.

Son inculpation est liée à "une agression, qui aurait eu lieu à Londres le 19 février 2023 dans un établissement à Hanover Square", place située dans le très chic quartier de Mayfair, a-t-elle précisé.

Toujours selon le Sun, il est accusé par le producteur de musique Abe Diaw de l'avoir attaqué cette nuit là dans la boîte de nuit Tape. Il lui aurait notamment jeté une bouteille sur la tête et l'aurait frappé alors qu'il se trouvait au sol, selon le récit du producteur.

Le chanteur, qui est devenu une star du R&B américain à 19 ans seulement et a vendu des dizaines de millions de disques, était à l'époque en tournée au Royaume-Uni.

Il doit entamer le mois prochain une nouvelle tournée mondiale, avec notamment près de dix concerts prévus en juin et juillet au Royaume-Uni.

Passé de violences

Par le passé, Chris Brown a régulièrement défrayé la chronique judiciaire aux Etats-Unis.

En 2009, il avait été condamné pour avoir frappé sa petite amie de l'époque, la chanteuse et superstar Rihanna, qui avait dû annuler sa participation à la cérémonie des Grammy Awards, en raison de ses blessures.

En 2012, il avait pris part à une altercation dans une discothèque avec le chanteur de R&B Drake, au cours de laquelle la star française du basket-ball Tony Parker avait été blessée.

Quelques années plus tard, il avait plaidé coupable pour avoir agressé un fan à Washington en 2014.

Début 2025, il a intenté un procès contre Warner Bros. Discovery et d'autres sociétés à l'origine d'un documentaire intitulé "Chris Brown: une histoire de violences", diffusé en octobre 2024 par la chaîne Investigation Discovery. Il leur réclame 500 millions de dollars.

L'avocat de l'artiste, Levi McCathern, a déclaré que les réalisateurs du documentaire avaient sapé "les efforts déployés pendant dix ans pour reconstruire sa vie, mais aussi la crédibilité des véritables survivants de violences".

L'artiste, qui est passé soudainement d'une chorale d'église locale au statut de célébrité de la pop, a également été arrêté en 2016 après qu'une femme a affirmé qu'il avait pointé une arme sur elle.