Le choc des photos, le poids du marteau: Paris Match vend des images aux enchères

Chirac assoupi dans le Concorde, Bardot et Gainsbourg en studio, Mohamed Ali sur le ring... Pour ses 75 ans, le magazine Paris Match vendra aux enchères une sélection de ses célèbres photos, le 8 novembre à Paris, a annoncé mercredi la société Artcurial.

Selon la maison d'enchères, quelque 80 photos seront proposées à la vente, qui se déroulera pendant la foire internationale Paris Photo.

Cette vente sera précédée par une exposition publique à partir du 5 novembre, à l'Hôtel Marcel-Dassault, rond point des Champs-Elysées.

"Depuis 75 ans, Paris Match est l'album photo des Français, capturant des moments qui ont marqué une époque et un pays (...). Ces photos sont un miroir de nos existences", a commenté Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de l'hebdomadaire, cité dans le communiqué.

Fondé en 1949, Paris Match vient d'être racheté par le géant du luxe LVMH, dirigé par le milliardaire Bernard Arnault. Le magazine au célèbre slogan, "Le poids des mots, le choc des photos", appartenait auparavant au groupe Lagardère, dans le giron d'un autre milliardaire, Vincent Bolloré.

Titre emblématique du photojournalisme mêlant grands reportages de guerre et immersion dans l'intimité des stars et des politiques, il s'écoule toujours à plus de 440.000 exemplaires chaque semaine.

Parmi les clichés mis aux enchères figurent une célèbre photo de Jacques Chirac à bord du Concorde en 1987, masque de sommeil sur les yeux, une autre sur les coulisses de l'enregistrement de la chanson "Bonnie and Clyde" par le couple Brigitte Bardot-Serge Gainsbourg en 1967, ou encore un diptyque surréaliste de 1965 sur le peintre Salvador Dali.

La vente mettra aussi à l'honneur "le Paris nostalgique des années 1950, Mai 1968, Harlem et le Bronx des années 1970, le Mur de Berlin" vus par les photographes de Paris Match, selon Artcurial.