Le Comic-Con attend George Lucas avec impatience

Le Comic-Con revient jeudi à San Diego et sera marqué par la première apparition du créateur de "Star Wars", George Lucas, au sein du plus gros festival au monde consacré à la pop-culture.

Fondé en 1970, l'événement a grossi au point de devenir bien plus qu'une grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée: il attire aujourd'hui des foules immenses et des stars de premier plan, qui viennent promouvoir leurs nouveaux films et séries.

La venue de George Lucas, qui a marqué plusieurs générations avec les sagas "Star Wars" et "Indiana Jones", est donc un moment fort pour les fans.

Le réalisateur est attendu dimanche pour présenter le "Lucas Museum of Narrative Art", un musée en forme de vaisseau spatial dont la construction est en train de se terminer à Los Angeles.

Le bâtiment futuriste doit ouvrir ses portes l'an prochain et le cinéaste discutera de ce projet avec le réalisateur mexicain Guillermo del Toro et le designer Doug Chiang, qui a largement participé à façonner l'univers visuel de "Star Wars".

"C'est vraiment la boucle qui se boucle", a estimé David Glanzer, responsable de la communication de Comic-Con, en rappelant que l'opéra intergalactique de M. Lucas avait déjà fait sensation lors de ce rassemblement il y a près de cinquante ans.

Marvel en retrait, "Alien" en vedette

Le logo de Marvel, le 24 juillet 2024 à San Diego aux Etats-Unis AFP/Archives

Habitué à dominer le Comic-Con avec des annonces concernant les aventures de ses multiples super-héros, les studios Marvel auront cette année une présence plus discrète au Comic-Con, sans assurer de présentation dans le plus grand hall du salon.

La suite de la saga "Avengers" est dans les tuyaux, mais sa date de sortie a été repoussée à décembre 2026. Plutôt que d'interrompre le tournage actuellement en cours au Royaume-Uni pour faire parader ses acteurs, Marvel a donc fait le choix de se réserver pour l'an prochain, selon le magazine Variety.

La saga "Alien" en profitera pour lui voler la vedette, en présentant la série "Alien: Earth", qui se déroule quelques années avant les événements dépeints dans le thriller spatial de Ridley Scott, sorti en 1979.

Réalisée par Noah Hawley, cette production FX - propriété de Disney - sortira progressivement en streaming à partir d'août.

Un autre monstre aura aussi son moment de gloire au Comic-Con cette année. Le long-métrage "Predator: Badlands" sera présenté lors d'une table ronde vendredi, en présence du réalisateur Dan Trachtenberg, et des acteurs Elle Fanning et Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Dans ce nouveau volet de la franchise, l'intrigue habituelle est renversée: le prédateur se retrouve en territoire hostile et devient une proie, plutôt que d'être le chasseur.

Ryan Gosling en sauveur

L'acteur canadien Ryan Gosling pose pour la première de "The Fall Guy", le 23 avril 2024 à Paris AFP/Archives

Autre moment fort de cette édition, Ryan Gosling est attendu samedi pour présenter "Projet dernière chance", film prévu pour le printemps 2026, où il incarne un professeur de science se réveillant seul à bord d'un vaisseau spatial, qui doit empêcher l'extinction du Soleil.

Du côté de l'univers DC, grand rival de Marvel, le réalisateur James Gunn présentera la deuxième saison de l'anti-héros "Peacemaker", introduit en 2021 dans le film "The Suicide Squad".

Au-delà de tous ces événements promotionnels, des dizaines des milliers de visiteurs déguisés en princesses, guerriers et autres extraterrestres sont attendus comme chaque année à San Diego.

Le Comic-Con se déroule jusqu'à dimanche.