Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Le prince japonais Hisahito lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte le 6 septembre 2025 au palais impérial de Tokyo

Le Japon a célébré samedi l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul jeune héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose l'avenir de la famille impériale.

Hisahito, neveu de l'empereur Naruhito, a porté une coiffe traditionnelle symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle au palais impérial de Tokyo.

"Je m'acquitterai de mes devoirs, conscient de mes responsabilités en tant que membre adulte de la famille impériale", a-t-il déclaré.

Le jeune étudiant - deuxième en ligne à pouvoir devenir empereur, après son père - fêtait ses 19 ans samedi. Il est devenu majeur à ses 18 ans, mais la cérémonie a été retardée d'un an pour lui permettre de terminer ses études secondaires.

La famille impériale, où seul un homme peut accéder au trône japonais - dit "trône du Chrysanthème" - ne détient aucun pouvoir politique. L'institution conserve toutefois une forte valeur symbolique au Japon.

Le jeune prince est le fils unique du prince Akishino, 59 ans, frère de l'empereur Naruhito, 65 ans et de la princesse Kiko, 58 ans.

La fille unique de Naruhito, 23 ans, ne peut pas succéder à son père, selon la règle en place depuis 1947 car elle est une femme, une disposition critiquée par un comité de l'ONU.

L'institution a été modernisée par l'empereur Akihito, qui a abdiqué en 2019 pour raisons d'âge et de santé et des travaux parlementaires se sont ouverts en 2024 pour discuter d'un assouplissement des règles de succession impériale, sachant que neuf Japonais sur dix sont favorables à ce qu'une femme puisse accéder au trône, selon un sondage de l'agence de presse Kyodo.

Selon la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu, et la légende fait remonter leur lignée à plus de 2.600 ans. C'est la dynastie la plus ancienne au monde, même si les premiers empereurs historiquement attestés ont régné au VIe siècle après Jésus-Christ.

Après la défaite du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'occupant américain a maintenu l'institution pour préserver la cohésion nationale.