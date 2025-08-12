Le patron de l'Ina suspendu après avoir acheté de la cocaïne

Le président de l'INA Laurent Vallet au festival du film américain de Deauville le 6 septembre 2023

Le président de l'INA Laurent Vallet au festival du film américain de Deauville le 6 septembre 2023

Interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, le président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), Laurent Vallet, a été suspendu de ses fonctions mardi par la ministre de la Culture, Rachida Dati.

"Ayant pris connaissance par la presse de la mise en cause de Laurent Vallet (...) dans une affaire d'achat de stupéfiants, j'ai décidé pour la sérénité de l'institution de le suspendre immédiatement de ses fonctions en attendant de plus amples informations", a indiqué Mme Dati sur X.

Dans un communiqué transmis par l'Ina, M. Vallet a dit "prendre acte" de cette décision "pleinement respectueuse de l'institution" qu'il dirige.

Selon lui, cette suspension a été prononcée "en vue de l'audience à laquelle (il est) convoqué début septembre au tribunal judiciaire de Paris pour une injonction thérapeutique".

Un peu plus tôt, une source judiciaire avait indiqué à l'AFP que M. Vallet avait été "orienté vers une injonction thérapeutique" car il s'agissait d'une première interpellation.

"J'ai conscience du caractère à tous égards néfaste et condamnable de la consommation de stupéfiants. J'ai mis en place le dispositif indispensable visant à y mettre un terme définitif et me soumettrai à toute obligation que la justice estimera nécessaire", a assuré le dirigeant.

Filature

M. Vallet a été interpellé le 29 juillet à son domicile par la police, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

Tout a débuté par une filature d'un jeune homme de 17 ans par des policiers de la BAC (brigade anticriminalité), qui l'ont suivi jusque dans la cour intérieure d'un bâtiment, a relaté à l'AFP une source policière. A sa sortie, ils l'interpellent et découvrent qu'il transporte la somme de 600 euros. Le jeune homme leur affirme être allé voir un ami.

Les policiers prennent alors contact avec "l'ami", qui est en fait le président de l'Ina. Celui-ci reconnaît avoir acheté au jeune homme de la cocaïne pour un montant de 600 euros et remet la drogue aux policiers. La cocaïne se vend généralement autour de 60 euros le gramme, au détail, en France.

Laurent Vallet, 55 ans, a été reconduit en mai pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de l'Ina, sur proposition de Mme Dati.

Il occupe la présidence de cette structure publique depuis mai 2015. Il avait alors succédé à Agnès Saal, restée moins d'un an en poste. Elle avait dû démissionner à la demande de la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, après la révélation de frais de taxi dépassant 40.000 euros en dix mois.

Réforme de l'audiovisuel

Sous la présidence de Laurent Vallet, l'Ina s'est transformé: en plus de son rôle traditionnel d'archiver les images et sons de la télé et de la radio, l'institut est devenu un média à part entière, en exploitant ses archives.

Cette stratégie s'est traduite par une politique très active sur les réseaux sociaux, la création de plusieurs émissions de télé et chaînes YouTube, et le lancement en 2020 de l'offre payante de streaming vidéo Madelen.

Dans un message aux quelque 900 salariés après sa reconduction, M. Vallet avait estimé que cette dernière traduisait "la volonté d'une stabilité renforcée de la gouvernance des entreprises audiovisuelles publiques françaises".

La suspension du dirigeant est un nouvel épisode inattendu dans la saga de la réforme de l'audiovisuel public voulue par Mme Dati.

Après un parcours parlementaire heurté, ce texte devrait revenir à l'automne à l'Assemblée nationale. Il a été adopté en juillet par le Sénat, où les débats ont été écourtés par le choix de la ministre d'employer l'arme constitutionnelle du vote bloqué.

Contesté par les syndicats des entreprises, le projet prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'Ina. M. Vallet y est favorable.

Avant de diriger l'Ina, il était depuis 2002 directeur général de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (Ifcic), un établissement de crédit. Il est diplômé de Sciences Po, HEC et l'Ena.

