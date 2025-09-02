Le plus jeune fils d'Alain Delon saisit la justice pour faire annuler le dernier testament de son père

Le
02 Sep. 2025 à 13h17 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Ce montage juxtapose Alain Delon (dessus), ici à Cannes en 2019, et ses trois enfants (dessous): Alain-Fabien Delon (G), à Angoulême en 2021, Anouchka Delon (C) à Paris en 2023, et Anthony Delon (D) à Cannes en 2022

Ce montage juxtapose Alain Delon (dessus), ici à Cannes en 2019, et ses trois enfants (dessous): Alain-Fabien Delon (G), à Angoulême en 2021, Anouchka Delon (C) à Paris en 2023, et Anthony Delon (D) à Cannes en 2022

AFP/Archives
Valery HACHE, Yohan BONNET, Ian LANGSDON
Partager 3 minutes de lecture

Le plus jeune fils d'Alain Delon, Alain-Fabien Delon, a saisi la justice pour faire annuler le dernier testament de son père, plus favorable à sa sœur Anouchka, a indiqué mardi à l'AFP un exécuteur testamentaire de la star décédée, confirmant des informations du Monde et de RTL.

Relançant la guerre fratricide qui prévalait avant la mort de l'acteur en 2024, une première audience civile de mise en état se tiendra le 9 mars 2026 au tribunal judiciaire de Paris, a indiqué Me Christophe Ayela, visé par l'assignation en tant que l'un des trois exécuteurs testamentaires d'Alain Delon.

Légende du cinéma mondial, Alain Delon est mort le 18 août 2024 dans sa propriété de Douchy (Loiret). D'une santé déclinante au cours de ses dernières années, l'icône du "Samouraï" a vu ses enfants se déchirer autour de sa santé et de son héritage.

La procédure civile engagée à Paris par Alain-Fabien, 31 ans, le plus jeune des trois enfants Delon, "vise à demander l'annulation du testament du 24 novembre 2022 et d'une donation du 22 février 2023 au motif d'une incapacité de M. Delon à prendre une décision" à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en 2019, a expliqué Me Ayela.

Remplaçant un précédent testament de 2015, le testament de 2022 d'Alain Delon, de droit suisse, amende le précédent en faisant notamment d'Anouchka Delon l'unique héritière du droit moral du "Guépard".

Spécificité du droit d'auteur français, le droit moral confère à Anouchka Delon, 34 ans, un droit perpétuel au contrôle de l'image et des œuvres de son père.

La transaction de février 2023 concerne elle une donation d'Alain Delon à Anouchka de 51% des parts de sa société détentrice de ses droits à l'image et de marque.

Alain-Fabien Delon "entend solliciter l'annulation de ces actes, dès lors que M. Alain Delon ne disposait plus à leurs dates respectives du discernement nécessaire" suite à son AVC de 2019, selon l'assignation envoyée la semaine dernière à son frère Anthony et à sa sœur, ainsi qu'aux trois exécuteurs testamentaires.

L'état de santé d'Alain Delon était si dégradé à la fin de sa vie que la justice française avait ordonné en janvier 2024, huit mois avant sa mort, un placement sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

"Je veux déclencher une médiation pour mettre un terme à tout cela car Alain Delon n'aurait absolument pas aimé que ses enfants se déchirent sur le testament, et j'ai bon espoir d'y arriver", a déclaré à l'AFP Christophe Ayela.

Contactés par l'AFP, les avocats d'Anthony et Anouchka Delon n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Les gens
FRANCE

Dans le même thème - Les gens

Gérard Depardieu, le 27 mars 2025, à Paris
Les gens

Gérard Depardieu, déjà condamné pour agressions sexuelles, devrait affronter un procès pour viols

Le réalisateur et producteur américain Gus Van Sant lors d'une première à l'Archlight Cinemas, à Los Angeles, le 6 octobre 2011
Les gens

A la Mostra, le retour de deux figures du cinéma américain

Léa Salamé pose le 8 juillet 2025 à Paris
Les gens

Salamé, Hanouna, NOVO19: rentrée chargée sur les chaînes de télé

48.85341, 2.34121

À la une

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Israël intensifie ses préparatifs militaires en vue d'une nouvelle offensive sur Gaza

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

#Metoocinéma

Gérard Depardieu face à la justice: l'acteur sera jugé pour viols par la cour criminelle de Paris

International

Kim Jong Un rejoint Xi et Poutine qui célèbrent leur relation "stratégique" à Pékin

Société

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

International

Brésil: à son procès, Bolsonaro accusé d'avoir voulu une "dictature"

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

International

Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient

Terriennes

"Insoutenable", "enfer": les sages-femmes de Mayotte en souffrance dans la plus grande maternité de France