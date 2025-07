Le prince Albert II célèbre ses 20 ans de règne avec les Monégasques

Le prince Albert II de Monaco a fêté ses 20 ans de règne samedi avec les Monégasques, lors d'un cocktail sur la place du palais qu'il a voulu intime et festif, loin des turbulences qui secouent la principauté depuis quelques anneés.

Accompagné de son épouse Charlène, de leurs enfants Jacques et Gabriella, de ses soeurs Caroline et Stéphanie et de l'ensemble de la famille princière, Albert II a été applaudi par des milliers d'invités, face à de vastes buffets dressés sous des toiles aux couleurs rouge et blanc de Monaco.

"Tout ce que je fais, chaque jour, que ce soit ici, dans les enceintes internationales, dans la solitude de mon bureau ou sur des mers lointaines, je le fais pour vous", a-t-il lancé, avant de rappeler les "vertus essentielles" pour son pays : "le travail, le sens de l'accueil, l'intérêt pour l'innovation, l'attachement à l'éthique et l'ouverture à l'international".

Sous une chaleur lourde, la famille princière a ensuite déambulé parmi les invités, dans une ambiance jazzy, avant, plus tard dans la soirée, de couper son gâteau d'anniversaire, une pièce montée recouverte de macarons blancs et rouges servie ensuite à tous les convives, toujours en musique.

"Nous sommes plus de 9.900 Monégasques, nous sommes tous présents pour soutenir notre pays et c'est un plaisir", a salué Frédéric Purasso, entrepreneur de 43 ans.

Célibataire sportif et séducteur en 2005, Albert II, qui a désormais endossé le costume de père de famille comblé, règne depuis la mort de son père Rainier III le 6 avril 2005. Mais son avènement n'avait été célébré qu'en juillet, à l'issue d'une période de deuil.

"Argent et vertu"

En 20 ans, Albert II a réussi à faire entendre sa voix sur l'environnement et à accompagner la réussite économique affolante de son micro-Etat de 2 km2 qui allie climat méditerranéen, luxe, casinos, restaurants étoilés, vues spectaculaires sur la grande bleue, sécurité et absence d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu.

L'immobilier y est le plus cher du monde et le PIB s'est élevé à 9,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de près de 50% depuis 2014.

Photo de famille pour les 20 ans de règne d'Albert II à Monaco, le 19 juillet 2025 AFP

Mais Monaco peine à s'aligner sur les exigences internationales de transparence et de lutte contre le blanchiment ou la corruption.

Et le micro-Etat est aussi secoué par une bataille médiatique et judiciaire impliquant d'anciens proches d'Albert II accusés de malversations, qui dénoncent en retour une mainmise du magnat de l'immobilier Patrice Pastor sur la principauté.

Une situation paradoxale pour un prince qui lors de sa prise de pouvoir avait marqué les esprits en assurant qu'"argent et vertu doivent se conjuguer en permanence".

Mais "ne prêtons pas attention à ceux qui veulent nous désunir, nous affaiblir, nous décourager", a lancé le prince samedi dans son discours face aux Monégasques.

"Quand on est une grande famille, qu'on a une belle vie, il y a toujours des moments où des gens sont jaloux", a commenté de son côté Michèle Robillon, retraitée de 60 ans.

En plus de ces 20 ans de règne d'Albert II, Monaco peut aussi célébrer la fin d'une période de turbulences entamée à la mort prématurée en janvier du chef du gouvernement Didier Guillaume. Nommé après cinq mois de tergiversations, le conseiller d'Etat Philippe Mettoux avait renoncé à la dernière minute, fin juin.

Mais un successeur a été nommé, l'ancien préfet de la région Paca Christophe Mirmand. Et celui-ci doit entrer en fonction lundi.