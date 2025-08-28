Le prince Harry au Royaume-Uni le 8 septembre, date anniversaire du décès d'Elizabeth II

28 Aoû. 2025 à 12h08 (TU)
Le prince Harry à Londres, le 8 avril 2025

Le prince Harry à Londres, le 8 avril 2025

Le prince Harry sera au Royaume-Uni le 8 septembre, le jour du troisième anniversaire du décès de sa grand-mère Elizabeth II, pour assister à une remise de prix dans le cadre de son action caritative, a-t-il annoncé jeudi.

Harry, qui vit en Californie depuis sa rupture avec la famille royale en 2020, "va assister à la cérémonie du 20ème anniversaire des WellChild Awards", a indiqué sur son site cette organisation, qui aide les enfants malades.

Le prince est parrain de cette organisation caritative depuis 17 ans. Lors de la cérémonie le 8 septembre, il est prévu qu'il rencontre des enfants gravement malades et leurs familles, et qu'il remette un prix à un jeune "enfant inspirant".

"Je me sens toujours privilégié d’assister aux WellChild Awards", a-t-il déclaré, cité par cette organisation caritative.

Sa venue au Royaume-Uni promet d'alimenter des spéculations sur une éventuelle réconciliation avec la famille royale.

Le prince de 40 ans a assuré en mai vouloir se réconcilier avec son père, le roi Charles III, dans un entretien à la BBC.

Harry a été vu pour la dernière fois au Royaume-Uni en mai, à l'occasion d'une audience judiciaire sur la prise en charge de sa sécurité.

Mais en juillet, le journal Mail on Sunday a publié des photos d'une réunion de conseillers du roi et de Harry, présentée comme une première étape vers un rapprochement.

La reine Elizabeth II est morte le 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral en Ecosse.

Quelques jours plus tard, les princes William et Harry, avec leurs épouses Kate et Meghan, étaient apparus côte à côte mais distants, en habits de deuil au château de Windsor. C'est la dernière fois qu'ils ont été vus ensemble.

Le froid entre Harry et la famille royale s'est encore aggravé début 2023, quand le prince a publié ses mémoires "Le Suppléant", dans lesquels il cible particulièrement son frère et la princesse Kate.

