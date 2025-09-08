Le prince Harry se recueille sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Le
08 Sep. 2025 à 12h58 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le prince Harry, lors du gala de charité de l'organisation WellChild en faveur d'enfants handicapés, dont il est le parrain, le 8 septembre 2025 à Londres

POOL/AFP
Aaron Chown
Le prince Harry s'est rendu lundi au château de Windsor, à l'ouest de Londres, pour déposer une gerbe et se recueillir en privé sur la tombe de sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée il y a trois ans, a indiqué son porte-parole.

La tombe d'Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022, se trouve dans la chapelle St George du château.

Le prince Harry, qui vit en Californie et ne vient que rarement au Royaume-Uni, y est arrivé lundi pour plusieurs engagements ces prochains jours.

Avec une question toujours sans réponse à ce stade: rencontrera-t-il enfin son père, le roi Charles III, qui souffre d'un cancer, après des années de déchirures et d'incompréhensions familiales très publiques?

Harry était seul lorsqu'il est allé se recueillir au château de Windsor, a précisé son porte-parole à l'AFP.

Le prince et son père ne se sont pas vus depuis février 2024, quand Harry, également connu comme le duc de Sussex, avait sauté dans un avion après avoir appris que le roi âgé de 76 ans souffrait d'un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

Le prince, qui a 40 ans, a assisté lundi soir à Londres au gala de charité de l'organisation WellChild en faveur d'enfants handicapés, dont il est le parrain depuis 17 ans.

Mardi, il se rendra à Nottingham (nord) où il visitera un studio d'enregistrement ouvert aux jeunes et annoncera "un don substantiel" en faveur d'une autre association, Children in need, qui lutte contre la violence contre les enfants.

Harry est aussi en froid avec son frère William, héritier de la couronne, qui avait un engagement lundi en dehors de Londres. Les deux princes n'étaient qu'à une dizaine de kilomètres l'un de l'autre lundi après-midi.

Leur père a passé le week-end en Ecosse.

"J'aimerais beaucoup me réconcilier avec ma famille", avait confié en mai Harry à la BBC. "Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père", avait-il ajouté.

