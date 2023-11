Le rappeur A$AP Rocky sera jugé pour avoir tiré sur un ancien ami

Le rappeur américain A$AP Rocky sera jugé prochainement pour avoir tiré sur un de ses anciens amis, avec qui il avait fondé le collectif de hip-hop duquel il tient son surnom, a décidé lundi une juge de Los Angeles.

Le chanteur de 35 ans, qui a deux enfants avec Rihanna, est poursuivi pour agression avec une arme semi-automatique. De son vrai nom Rakim Mayers, il plaide non coupable dans cette affaire, qui remonte à novembre 2021.

Terell Ephron, un des membres fondateurs du collectif A$AP, accuse le rappeur d'avoir tiré plusieurs fois vers lui lors d'une altercation nocturne dans les rues de Hollywood, le blessant légèrement à la main.

Lors d'une audience préliminaire la semaine dernière, M. Ephron, alias A$AP Relli, a expliqué que son amitié avec A$AP Rocky, a fini par s'effriter car il estimait que le rappeur avait "pris le melon".

Il lui reproche d'avoir oublié les autres membres du collectif qu'ils ont fondé à New York en 2008 lorsqu'ils étaient au lycée et qui lui a permis d'accéder à la célébrité.

Selon lui, la star a parlé de faire des affaires avec eux sans jamais tenir ses promesses envers ses partenaires de jeunesse, dont certains se sont enfoncés dans la pauvreté et la drogue.

Cela a nourri des tensions entre les deux hommes, jusqu'à ce soir de novembre, où leur rendez-vous devant un hôtel de Hollywood a dégénéré en coups de feu.

La star a sorti une arme à feu et lui a plaqué contre la poitrine en lui disant "Je vais te tuer maintenant", avant de s'éloigner, a témoigné M. Ephron.

Le rappeur américain A$AP Rocky lors d'un concert à Stockholm, en Suède, le 11 décembre 2019 AFP

Furieux d'avoir été menacé, le plaignant a suivi le rappeur en l'invectivant, qui s'est finalement retourné pour lui tirer dessus, selon lui.

La défense d'A$AP Rocky rejette ces accusations et assure que M. Ephron, qui a également intenté une procédure au civil, a inventé cet incident - partiellement filmé par des caméras de vidéosurveillance - pour essayer d'obtenir de l'argent.

Après deux albums - "Long. Live. A$AP" et "At. Long. Last. A$AP" - qui l'ont catapulté au rang de star au début des années 2010, le rappeur a produit peu de musique ces dernières années.

Il a été au centre d'une affaire qui a provoqué des tensions diplomatiques entre la Suède et les Etats-Unis, après une bagarre à Stockholm en 2019.

La justice suédoise l'avait condamné à de la prison avec sursis et Donald Trump avait pris sa défense pendant sa détention provisoire, accusant notamment Stockholm de mépriser le sort des Afro-Américains.