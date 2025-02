Le rappeur américain A$AP Rocky relaxé dans son procès pour agression avec arme

Le rappeur américain A$AP Rocky a été relaxé par un tribunal de Los Angeles mardi dans son procès pour agression avec une arme semi-automatique.

Né Rakim Mayers, l'artiste de 36 ans, qui a deux enfants avec la chanteuse Rihanna, comparaissait pour avoir tiré sur un ancien ami en novembre 2021 en plein Hollywood. Il encourait plus de vingt ans de prison.

Le rappeur a pris son avocat Joe Tacopina dans ses bras à l'annonce de sa relaxe.

Au cours du procès, ouvert fin janvier, l'accusation a accusé A$AP Rocky d'avoir tiré avec une arme semi-automatique sur Terell Ephron, un des autres membres fondateurs du collectif de hip-hop A$AP, lors d'une altercation nocturne, le blessant légèrement à la main.

Les deux anciens amis s'étaient brouillés car certains membres du collectif estimaient que A$AP Rocky était devenu arrogant et ingrat depuis son ascension vers la célébrité.

Selon son avocat Joe Tacopina, l'arme était un pistolet de départ -- ceux que l'on tire pour lancer une course de sport -- et non une véritable arme de poing.

Aucune des deux parties n'a été en mesure de présenter l'arme présumée.

A$AP Rocky, qui comparaissait libre, avait refusé un accord de plaider-coupable avec l'accusation qui l'aurait fait passer six mois derrière les barreaux.

Rihanna est régulièrement venue assister au débat ces dernières semaines.

Après deux albums - "Long. Live. A$AP" et "At. Long. Last. A$AP" - qui l'ont catapulté au rang de star pendant la première moitié de la décennie 2010, le rappeur a produit peu de musique ces dernières années.

En 2019, il a été condamné à de la prison avec sursis en Suède après une bagarre. Une affaire qui avait provoqué des tensions diplomatiques entre Stockholm et Washington, poussant l'ex-président Donald Trump à intervenir.