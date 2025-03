Le rappeur et producteur P. Diddy plaide non coupable de nouvelles charges

Le rappeur et producteur de hip-hop P. Diddy a plaidé non coupable de nouvelles inculpations vendredi à New York, à quelques semaines du procès où il sera jugé pour avoir dirigé un vaste réseau de trafic sexuel.

D'après le nouvel acte d'accusation, le magnat du hip-hop a contraint ses employés à travailler de longues heures et à garder le silence sur les abus sexuels dont ils étaient témoins, sous la menace de violences physiques et psychologiques.

Ces accusations s'ajouteront au procès qui doit commencer le 5 mai, au cours duquel le puissant producteur sera jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, extorsions et transport de personnes à des fins de prostitution, autant de charges pour lesquelles il a déjà plaidé non coupable.

P. Diddy, 55 ans, attend son procès derrière les barreaux et risque la prison à vie. Durant l'audience de procédure vendredi, il a semblé à l'aise et détendu, souriant et faisant signe à ses soutiens, dont deux de ses enfants et sa mère présents au tribunal fédéral de Manhattan.

De son vrai nom Sean Combs, P. Diddy, aussi appelé Diddy ou Puff Daddy, avait vu son étoile pâlir après la révélation à l'automne 2023 de plusieurs plaintes, notamment des accusations de viol émanant de la chanteuse de R&B Cassie, qui a été sa compagne, une procédure finalement réglée par un accord "à l'amiable".

Arrêté à l'automne dernier, il est accusé par la justice américaine d'avoir mis son "empire" musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions. Depuis, il a été visé par les plaintes au civil de plus de 120 victimes présumées.

Artiste bling-bling, connu pour donner de grandes fêtes dans les années 1990 et 2000, il est aujourd'hui décrit par ses victimes comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

Avec son label Bad Boy Records, fondé en 1993, Sean Combs a lancé les carrières de Notorious B.I.G., icône du rap assassinée en 1997, et de la chanteuse Mary J. Blige.