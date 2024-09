Le rappeur Kendrick Lamar tête d'affiche du concert de la mi-temps au Super Bowl 2025

Le poids lourd du hip hop Kendrick Lamar sera la tête d'affiche cette année du concert de la mi-temps du prochain Super Bowl, finale du championnat de football américain et événement le plus regardé à la télévision américaine, ont annoncé dimanche les organisateurs.

"Ils ont pris le bon", s'est félicité le rappeur californien de 37 ans, qui a fait les gros titres cette année avec une série de "clash" par chansons interposées avec un autre géant du genre, le Canadien Drake, avec lequel il entretient une inimitié légendaire.

Cette bataille a culminé avec "Not like us" de Kendrick Lamar, l'un des morceaux les plus écoutés de l'année sur les plateformes de streaming.

Le Super Bowl aura lieu le 9 février 2025 au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

Depuis 2019, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un des événements phares de la culture populaire américaine, est produit par Roc Nation, la société de la star du rap de la "côte est" depuis les années 1990, devenu un richissime entrepreneur, Jay-Z.

"Kendrick Lamar est vraiment un artiste et un interprète unique (...) Son oeuvre transcende la musique et son impact se fera sentir pour des années", a déclaré Jay-Z dans un communiqué.

Le rappeur originaire de Compton, la banlieue défavorisée de Los Angeles, a été auréolé de nombreuses récompenses au fil de ses albums, notamment un prix Pulitzer en 2018 pour "DAMN", une première pour un artiste hip-hop. Son dernier opus, "Mr Morale & The Big Steppers" (2022) lui a valu trois Grammy Awards, dont celui de la meilleure chanson rap de l'année, avec "The Heart Part 5".

Kendrick Lamar s'était déjà produit sur scène lors du concert du Super Bowl, en 2022, mais c'était au milieu d'autres gloires du hip-hop, dont Snoop Dogg, Dr Dre et Eminem.

Cette année, la finale remportée par les Kansas City Chiefs de Travis Kelce, sous les yeux de sa compagne et méga star de la pop Taylor Swift, a été regardée par 123,4 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, un record.