Le rappeur Lil Nas X inculpé après avoir déambulé nu dans Los Angeles

Le rappeur Lil Nas X a été inculpé lundi pour avoir agressé les policiers venus l'arrêter la semaine dernière, alors qu'il se promenait nu en plein Los Angeles.

L'interprète de "Old Town Road" a été interpellé jeudi dans le quartier de Studio City.

Une vidéo diffusée la semaine dernière montrait initialement l'artiste de 26 ans déambulant vêtu d'un simple slip blanc et de bottes de cow-boy.

Mais de nouvelles images obtenues par le site TMZ montrent le rappeur, dont le vrai nom est Montero Hill, complètement nu.

La semaine dernière, un porte-parole de la police de Los Angeles avait expliqué à l'AFP qu'"un homme nu marchait dans la rue" aux alentours de 6 heures du matin, et que des agents l'avaient interpellé, sans confirmer son identité.

"A leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour une possible overdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police", avait-il ajouté.

La vidéo de la semaine dernière est devenue virale en ligne. On y voit Lil Nas X, se déhancher lascivement en lançant "Vas-y bébé !" à l'automobiliste qui le filme.

"Ne sois pas en retard à la soirée ce soir!", ajoute-t-il.

Ouvertement homosexuel et toujours en tenues flamboyantes, Lil Nas X a rapidement détonné dans le monde du rap.

Son duo avec le chanteur de country Billy Ray Cyrus, "Old Town Road", a été un carton planétaire. Aux Etats-Unis, le single a été 15 fois disque de platine, ce qui en faisait jusqu'à récemment la chanson la plus certifiée de tous les temps par la Recording Industry Association of America (RIAA).