Le rappeur Stormzy va recevoir un doctorat honorifique de Cambridge

Le rappeur britannique Stormzy va recevoir un diplôme honorifique de la prestigieuse université de Cambridge au Royaume-Uni, où il avait lancé une bourse d'étude pour des étudiants noirs, a annoncé l'institution mercredi.

Cet artiste, son vrai nom Michael Omari Owuo Junior, "recevra un doctorat en droit en reconnaissance de son engagement philanthropique et de son influence dans un certain nombre de domaines, notamment l'éducation, la musique, le sport et la littérature", a écrit l'université sur son site internet.

Le rappeur aux 9,5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify recevra son diplôme honorifique après l'approbation de la Regent House, l'organe de gouvernance de l'université.

L'ambassadeur du grime, un sous-genre du hip hop britannique, avait lancé en 2018 une bourse d'étude pour deux étudiants noirs à Cambridge. Cette bourse couvrait leurs frais de scolarité ainsi que leurs frais annexes (logement, nourriture, livres...).

Le programme avait été élargi en 2021 et a financé "à ce jour 55 étudiants", a précisé l'université qui loue "l'effet Stormzy".

Selon elle, le rappeur de 31 ans a contribué à l'augmentation du nombre de candidatures d'étudiants noirs à Cambridge.

Deborah Prentice, la vice-chancelière de Cambridge, présidera la cérémonie.

Le rappeur avait fait parler de lui en janvier avec sa condamnation par la justice britannique à une suspension de permis pour neuf mois, après avoir été interpellé au volant de sa Rolls-Royce en train de téléphoner.

Parmi les autres lauréats de cette session, la féministe Américaine Angela Davis, figure de la lutte antiraciste et de la cause noire, recevra un doctorat honorifique en littérature.