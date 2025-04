Le roi Charles III évoque le caractère "effrayant" de tout diagnostic de cancer

Le roi Charles III a évoqué mercredi le caractère "effrayant" de tout diagnostic de cancer, maladie dont il a révélé être atteint en février 2024, dans un message de reconnaissance adressé aux organisations caritatives qui soutiennent les patients au Royaume-Uni.

"Les moments les plus sombres de la maladie peuvent être illuminés par la plus grande compassion", écrit aussi le monarque de 76 ans, toujours traité pour un cancer dont la nature n'est pas connue, avant une réception organisée en l'honneur de ces associations au palais de Buckingham.

Le diagnostic de cette maladie est "impressionnant et parfois effrayant", a reconnu le souverain, qui fait partie "des 390.000 personnes qui, malheureusement, reçoivent" une telle nouvelle chaque année au Royaume-Uni.

Charles III, qui poursuit son traitement plus d'un an après l'annonce de sa maladie, a salué le "travail extraordinaire" des organisations caritatives, qui ont "l'admiration et la gratitude les plus profondes de toute (sa) famille".

Sa belle-fille Kate, épouse du prince héritier William, a elle aussi révélé en mars 2024 être atteinte d'un cancer. Elle a ensuite annoncé en septembre la fin de sa chimiothérapie et la rémission de son cancer en janvier 2025.

Le monarque britannique a souligné l'importance "du lien humain", qu'il s'agisse "de l'explication minutieuse d'une infirmière, de la main tenue par le bénévole d'un centre de soins palliatifs ou de l'expérience partagée dans un groupe de soutien".

Une source royale citée par l'agence PA a déclaré qu'il n'y avait pas de nouvelle information sur l'état de santé du roi ou son traitement mais que cela allait dans une "direction très positive" comme en témoigne son programme "très chargé".

Charles III, qui a repris ses engagements royaux au printemps 2024 après une brève pause, s'est récemment rendu en visite d'Etat en Italie début avril, pendant laquelle il a notamment rencontré le pape François et donné un discours devant le Parlement.

Quelques jours plus tôt, il avait effectué un bref passage à l'hôpital, le 27 mars, après avoir ressenti des "effets secondaires" de son traitement contre le cancer.

Le message personnel du roi a été imprimé dans un livret qui devait être distribué mercredi soir lors de la réception au palais de Buckingham.

Un hommage doit être rendu à cette occasion à Deborah James, figure de la lutte contre le cancer dont la fondation a levé quelque 16 millions de livres pour la recherche, et dont la mort avait bouleversé le Royaume-Uni en 2022.