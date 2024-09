Le super typhon Yagi attendu au Vietnam après deux morts en Chine

Le super typhon Yagi a fait au moins deux morts dans le sud de la Chine, selon les médias officiels, et poursuit sa course dévastatrice samedi vers le Vietnam où il pourrait toucher notamment la célèbre baie d'Halong.

Yagi, qui pourrait être la plus forte tempête depuis une décennie dans la région, a entraîné en Chine de fortes pluies et des rafales de vent supérieures à 230 km/h, qui ont déraciné de nombreux arbres.

Le puissant typhon a fait au moins deux morts et 92 blessés dans l'île touristique de Hainan, dans le sud de la Chine, connue pour ses plages de sable et ses hôtels de luxe, selon un premier bilan humain annoncé samedi par l'agence officielle Chine nouvelle.

Quelque 460.000 personnes avaient été évacuées dans l'île en lieu sûr, selon la télévision étatique CCTV.

Les images de télévision montraient des pluies extrêmement violentes et d'innombrables arbres déracinés, dont certains tombés sur des voitures.

Dans la province voisine du Guangdong (sud de la Chine), les autorités avaient indiqué vendredi avoir aussi évacué plus de 574.000 habitants vers des lieux sûrs.

L'aéroport de Haikou, capitale de Hainan située dans le nord de l'île, sera temporairement fermé jusqu'à dimanche midi, a indiqué l'agence Chine nouvelle.

La ville a été sévèrement touchée. Une grande partie du trafic routier a été perturbée en raison des arbres tombés sur la chaussée. L'aéroport de Sanya, dans le sud de l'île, prévoyait lui de reprendre une activité normale samedi matin.

Un habitant court vers un abri temporaire dans une école avant l'arrivée prévue du super typhon Yagi à Wenchang, dans la province de Hainan, en Chine, le 6 septembre 2024 CNS/AFP

Les images des médias chinois à certains endroits de Hainan et du Guangdong témoignaient de dégâts importants.

CCTV a diffusé des images d'un hôtel de Hainan au hall d'entrée ravagé, avec des ordinateurs brisés et des amas de structures métalliques sur le sol, les porte-fenêtres ayant été arrachées par la puissance du vent.

Dans la ville de Leizhou, dans le Guangdong, des employés de la voirie, coiffés de casques, dégageaient samedi de très nombreux arbres tombés sur la chaussée, selon des images de la chaîne.

Evacuations préventives au Vietnam

Le typhon devait arriver samedi matin sur le nord et le centre-nord du Vietnam, sur la côte entre Hai Phong et Quang Ninh, et toucher terre en milieu de journée, selon les prévisions officielles.

La baie d'Halong au Vietnam, à l'approche du typhon Yagi, le 6 septembre 2024 AFP

Il passera notamment par la baie d'Halong, classée au patrimoine de l'Unesco.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh avait appelé avant la tempête les autorités locales à évacuer les habitants des zones dangereuses. Il a également demandé aux autres habitants de ne pas quitter leur domicile.

Quelque 20.000 personnes ont été évacuées et transportées vers des zones plus sûres et plus en altitude dans le nord de Hai Phong, Thai Binh et Hanoi, ont indiqué les autorités locales. Elles ont été hébergées dans des écoles, des jardins d'enfants et d'autres bâtiments publics.

Plus de 457.000 militaires ont été mobilisés par le département de secours et de sauvetage du ministère de la Défense.

Carte montrant la trajectoire prévue du super typhon Yagi et les prévisions de précipitations cumulées pour les 6 et 7 septembre, de 12h à minuit GMT AFP

Le nord du Vietnam est touché depuis vendredi soir par de fortes pluies et des vents violents, y compris à Hanoï. Une femme a été tuée dans la capitale lorsqu'un arbre est tombé dans la rue vendredi après-midi après de fortes pluies.

Quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de la capitale, ont été fermés et la navigation est interdite depuis vendredi.

Yagi a tué au moins 13 personnes aux Philippines cette semaine, alors qu'il était encore classé comme tempête tropicale. Il a provoqué des inondations et des glissements de terrain sur l'île principale de Luçon avant de se transformer en super typhon au cours des derniers jours.

Nuages d'orage au-dessus de Hong Kong, le 5 septembre 2024, alors que le super typhon Yagi se dirige vers la Chine AFP

Le typhon est ensuite passé dans la nuit de jeudi à vendredi à moins de 400 kilomètres de Hong Kong, entraînant de fortes précipitations. La Bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi et les écoles fermées, mais les dégâts ont été limités.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé, en été et en automne, par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines et de la Thaïlande.

Mais les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.