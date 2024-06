L'empereur du Japon arrive au Royaume-Uni pour une visite d'Etat de trois jours

L'empereur Naruhito du Japon et l'impératrice Masako arrivent à l'aéroport de Stansted, au nord-est de Londres, le 22 juin 2024

L'empereur du Japon Naruhito et son épouse l'impératrice Masako sont arrivés samedi dans un Royaume-Uni en pleine campagne électorale pour une visite d'Etat où ils seront reçus par le roi Charles III.

Il s'agit seulement de la deuxième visite à l'étranger du couple depuis l'accession au trône de Naruhito en 2019.

L'empereur, 64 ans, et l'impératrice, 60 ans, qui ont atterri à l'aéroport de Stansted, débuteront leur visite dimanche et lundi par des engagements privés avant que le programme officiel ne débute mardi, pour trois jours.

Le temps fort sera le banquet d'Etat organisé mardi au palais de Buckingham, qui suscite des spéculations sur une éventuelle présence de la princesse Kate, l'épouse de l'héritier du trône, William.

Fichier vidéo Traitée pour un cancer, elle a fait sa première apparition publique en six mois le week-end dernier à l'occasion des cérémonies d'anniversaire de Charles III.

Naruhito doit également visiter le château de Windsor, et déposer des fleurs sur la tombe de la reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022. L'empereur et son épouse avaient assisté à ses funérailles comme de nombreux chefs d'Etat étrangers.

Mais alors que les élections législatives sont prévues le 4 juillet, un possible entretien avec le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, n'a pas été confirmé à ce stade.

"Très bons souvenirs"

Pour le roi Charles III, 75 ans, cette visite d'Etat sera la troisième qu'il accueille au Royaume-Uni depuis son accession au trône.

Il est lui aussi atteint d'un cancer, diagnostiqué en début d'année, mais a repris ses engagements publics depuis avril, comme cette semaine à l'occasion des courses hippiques Royal Ascot, à l'ouest de Londres.

L'empereur japonais s'est dit "très reconnaissant" que le roi Charles III puisse les accueillir.

Avant Charles, la reine Elizabeth II avait reçu deux empereurs japonais en visite d'Etat durant son règne de 70 ans: Hirohito en 1971, puis son fils aîné qui lui avait succédé, l'empereur Akihito, en 1998.

Avant sa venue à Londres, Naruhito a évoqué mercredi ses souvenirs personnels avec la famille royale.

Lors de ses deux années d'études à l'université d'Oxford dans les années 1980, il avait notamment été invité quelques jours au château de Balmoral en Ecosse.

"J'ai de très bons souvenirs de la reine au volant d'une voiture et m'invitant à un barbecue (...) et du prince Philip me faisant visiter (les lieux) en personne en conduisant une calèche", a-t-il déclaré.

Charles, qui était alors prince héritier, avait également enseigné à l'empereur Naruhito l'art de la pêche à la mouche, mais "nous n'avions pas eu de succès", a reconnu l'empereur en souriant.

Le programme de la visite du couple impérial prévoit une cérémonie de bienvenue au Royal Pavilion où la garde d'honneur fera le salut royal, suivie d'une procession en calèche vers le palais de Buckingham avant le banquet d'Etat.

Le 26 juin, l'empereur japonais et son épouse visiteront l'institut Francis Crick, un centre de recherche biomédicale et le couple se rendra aussi à Oxford, où l'impératrice Masako a également étudié, avant de repartir vendredi.