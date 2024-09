Les artistes francophones de plus en plus écoutés sur Spotify

Stromae, Indila, Gazo, Aya Nakamura: sur Spotify, les artistes francophones dépassent de plus en plus les frontières et séduisent un public élargi tout en chantant dans la langue de Molière, a dévoilé lundi le leader mondial des plateformes musicales.

Les rappeurs français Gazo ou PLK cartonnent ainsi en Europe, la star belge Stromae charme l'Amérique latine, l'artiste de R'n'B Tayc est apprécié jusqu'au Moyen-Orient, quand l'Amérique du Nord plébiscite la chanteuse française Indila.

Voici quelques-uns des noms d'artistes francophones à l'écho international répertoriés par Spotify, tout comme la diva franco-malienne Aya Nakamura écoutée jusqu'en Asie.

Ainsi, entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024, plus de 100 millions de personnes à travers le monde, soit environ un sixième des utilisateurs mondiaux de Spotify, ont écouté du contenu en français sur la plateforme suédoise.

Ces écoutes de musique francophone ont bondi de 94% en cinq ans, indique la même source.

"C'est vraiment l'architecture, la philosophie-même du streaming et sa fluidité technologique qui permettent à des répertoires d'être découverts par potentiellement n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, dans des volumes élevés", a souligné auprès de l'AFP Bruno Crolot, directeur de la musique internationale chez Spotify.

Libérée de la nécessité d'un support physique, la musique francophone s'exporte grâce à des "talents exceptionnels", des auditeurs pour qui "comprendre la langue de la chanson qu'on écoute est beaucoup moins prégnant que par le passé", mais aussi "l'existence d'équipes éditoriales" de la plateforme, dont l'objectif est de détecter et promouvoir des artistes locaux auprès d'un large public, a ajouté M. Crolot.

Cet attrait pour la francophonie, constaté aussi côté podcasts, est "une tendance lourde" et "ce n'est que le début", a-t-il assuré. "Le bassin d'audience est différent de celui de la musique latine, par exemple, mais on a les artistes et on a le vent dans le dos."

Même si les artistes américains, anglais et latins occupent toujours une place prépondérante dans les classements, d'autres langues que le français sont en forte progression sur Spotify: portugais, italien et hindi, à travers le phénomène grandissant de l'I-pop, la pop indienne.