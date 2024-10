Les membres de One Direction "dévastés" par la mort de Liam Payne en Argentine

Les membres du boys band One Direction ont dit jeudi être "complètement dévastés" par la mort du chanteur britannique Liam Payne, mercredi dans sa chute du 3e étage de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires dans un contexte de "consommation d'alcool et de stupéfiants", selon les premiers résultats de l'enquête.

"On est complètement dévastés par l'annonce de la mort de Liam", ont écrit conjointement Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Niall Horan, les quatre autres membres du boys band qui a connu une gloire fulgurante après sa formation en 2010.

Fichier vidéo "En temps voulu, et lorsque tout le monde sera en mesure de le faire, nous aurons plus de choses à dire. Mais pour l'instant, nous allons prendre le temps de faire notre deuil et de digérer la perte de notre frère, que nous aimions beaucoup", ont-ils ajouté sur le compte X du groupe.

"Les souvenirs que nous avons partagés avec lui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Pour l'instant, nos pensées vont à sa famille, à ses amis et aux fans qui l'ont aimé à nos côtés. Il nous manquera terriblement. Nous t'aimons Liam".

"Substances"

L'autopsie réalisée tard mercredi soir a établi que le chanteur de 31 ans avait, en raison de sa chute, subi de "multiples traumatismes" et "une hémorragie interne et externe" qui ont causé la mort, selon un communiqué des services du procureur.

Liam Payne occupait une chambre au 3e étage, avec un balcon donnant sur une cour arrière, soit une hauteur de près de 14 mètres. L'équipe médicale accourue n'a pu que "constater la mort". "Il n'y avait aucune possibilité de réanimation", selon le chef des urgences.

Avant sa chute, peu après 17H00 locales, l'hôtel avait appelé le numéro d'urgence 911 : "On a un client qui est submergé par la drogue et l'alcool et en train de détruire sa chambre, on a besoin que vous envoyiez quelqu'un !".

"Il a une chambre avec balcon et on a un peu peur qu'il ne fasse quelque chose qui mette sa vie en danger", a déclaré l'employé de la réception, demandant une "aide urgente".

Sur des photos de la chambre publiées par plusieurs médias, on distingue un téléviseur avec un écran brisé, des bouteilles, des canettes avec des traces de brûlures, des bougies, des traces de poudre blanche sur une table, une coupe de champagne à demi-bue.

Selon le parquet, "une série de substances ont été saisies dans la chambre du musicien qui accréditeraient une situation antérieure de consommation d'alcool et de stupéfiants".

Les résultats d'analyses histopathologique, biochimique et toxicologique n'étaient pas connus dans un premier temps jeudi.

Liam Payne avait ouvertement évoqué son rapport difficile à la célébrité et ses problèmes d'alcoolisme qui, comme il l'avait révélé en 2023, l'avaient conduit en centre de désintoxication.

"Tout semble indiquer que le musicien était seul au moment de sa chute et qu'il traversait un épisode d'excès de substances", note le parquet, semblant écarter l'intervention d'un tiers.

Sur les mains de Payne "aucune blessure de type +défensif+ n'a été trouvée", selon l'autopsie. "Toutes les blessures étaient vitales et produites simultanément".

Ces blessures et la position du corps sur le sol suggèrent que "Payne n’a pas adopté de posture réflexe pour se protéger (dans la chute) et qu’il est peut-être tombé dans un état de semi-inconscience ou d'inconscience totale". Ce qui validerait une thèse accidentelle.

"Toute mon enfance"

Sur le trottoir devant l'hôtel de nombreux fans réunis dès l'annonce du décès de leur idole ont laissé des fleurs, bougies et messages.

Jeudi en fin de journée près d’une centaine de jeunes se sont réunis autour de l'Obélisque, au coeur de Buenos Aires, pour un recueillement, entre larmes, bougies, ballons blancs ornés de messages, a constaté l'AFP.

Assis en cercle autour d’une photo de Liam posée au sol, entourée de fleurs, ils alternaient moment de silence et reprise de titres du groupes a capella "Night changes", "What makes you beautiful".

"One Direction c’est toute mon enfance. J’ai grandi avec eux, je les écoute depuis que j’ai 13 ans", confiait à l’AFP Antonela Segura, 24 ans, venue de la banlieue de Buenos Aires. "Les circonstances de sa mort c’est très dur, ça te fend en deux (…) j’espère juste que dans ses derniers jours il a pu ressentir l’amour des gens ici, qu'il est parti avec ce souvenir de nous".

"One Direction était l'un des plus grands groupes de l'histoire, et leur musique a eu un impact énorme sur des millions de fans", a réagi un porte-parole du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a présenté ses "sincères condoléances" aux proches de l'artiste.

La famille du Britannique né le 29 août 1993 à Wolverhampton, a déclaré dans un communiqué avoir "le cœur brisé" et réclamé "de l'intimité et de l'espace en cette période terrible". "Liam vivra à jamais dans nos cœurs, et nous nous souviendrons de lui pour sa gentillesse, son humour et son courage", est-il ajouté.

Carrières solo

Selon le magazine Billboard, le chanteur avait assisté à un concert de Niall Horan le 2 octobre à Buenos Aires.

One Direction, qui fut l'un des boys band les plus lucratifs au monde, avec sa pop lisse et légère, avait sorti en 2016 son cinquième et dernier album studio, "Made in the A.M".

L'annonce la même année d'une pause dans la carrière du groupe, jamais officialisée en séparation, avait bouleversé des millions de fans.

Avec moins de succès que Harry Styles ou Zayn Malik, Liam Payne s'est ensuite lancé dans un carrière solo. Son premier album, "LP1", est sorti en 2019, et son single "Strip that Down" s'était classé en troisième position dans les charts britanniques.

L'an dernier, Liam Payne avait annoncé travailler sur un deuxième album, et venait de sortir un nouveau single en mars 2024.