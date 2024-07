L'ex-footballeur Patrice Evra condamné pour abandon de famille

L'ex-capitaine de l'équipe de France de football Patrice Evra a été reconnu coupable d'abandon de famille par le tribunal correctionnel de Nanterre, a appris l'AFP samedi par son avocat, confirmant une information du Parisien.

Patrice Evra, ancien défenseur des Bleus, de Manchester United et de la Juventus Turin, a fait appel de cette décision, a précisé son conseil, Me Jérôme Boursican, affirmant que "les faits sont contestés".

Selon Me Nathalie Dubois, avocate de l'épouse de M. Evra, le prévenu a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire et 4.000 euros de dommages et intérêts pour abandon de famille entre mai 2021 et septembre 2023.

L'ex-footballeur était poursuivi par sa femme, avec laquelle il est en procédure de divorce et qui l'accuse de ne pas avoir versé de pension alimentaire depuis 2020, a expliqué Me Dubois.

"Je suis heureuse que l’abandon de famille dont ont été victimes l'épouse et les deux enfants de Patrice Evra aient été sanctionnés à la hauteur de la brutalité avec laquelle ils les a abandonnés et que les mensonges qu’il sert à la justice depuis quatre ans n’aient pas dupé les magistrats", a réagi l'avocate.

Selon le conseil, les arriérés de M. Evra, 43 ans, s'élèvent à 969.000 euros.

Une version contestée par Me Boursican, qui soutient que son client a été "plus que généreux avec son épouse".

Alors qu'il connaît sa femme depuis qu'il a 15 ans, Patrice Evra est parti vivre en 2020 avec une mannequin danoise rencontrée en Angleterre et a tiré un trait sur sa famille "du jour au lendemain", a expliqué Me Dubois.

Il a eu deux autres enfants issus de cette union.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Nanterre n'a pas répondu dans l'immédiat.

Dans un autre dossier, Patrice Evra avait été condamné en 2023 à 1.000 euros d'amende par le tribunal de police de Paris pour injure homophobe, pour des propos visant le PSG datant de 2019.