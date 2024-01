L'ex-top model Kate Moss, reine du cool, fête ses 50 ans

La top model britannique Kate Moss au gala du Met, le 1er mai 2023 à New York

La "So British" Kate Moss, top model et reine du cool qui a changé le monde de la mode avec son air rebelle, fête mardi ses 50 ans, et continue de fasciner son pays.

Déjà en septembre, le Times l'interrogeait sur son anniversaire. Elle se disait dans "le déni" face aux années qui passent. "Je ne vais pas avoir 50 ans. (...) Non. Je n'y pense pas".

Les journaux britanniques se chargent de le lui rappeler, avec leurs articles consacrés à cet anniversaire.

Le Guardian a interrogé des photographes qui ont pris quelques uns de ses clichés les plus connus.

"On ne pouvait pas prendre de mauvaise photo d'elle", explique Kate Garner, la décrivant comme "tellement Britannique". "De toutes les photos que j'ai prises de célébrités, ce sont celles de Kate qui continuent de se vendre", raconte la photographe.

Kate Moss, qui a grandi dans le sud de Londres, a été repérée à 14 ans, dans un aéroport de New York où elle était en transit.

La top model britannique Kate Moss lors du défilé Yves Saint Laurent, le 9 mars 1994 à Paris AFP/Archives

C'est avec sa campagne pour Calvin Klein que d'un coup, elle devient célèbre à 17 ans. Avec son air juvénile, elle pose en sous-vêtement dans des postures lascives.

En 2022, sur la BBC, Kate Moss a expliqué qu'elle s'était alors sentie "objectivée, vulnérable et effrayée".

Sur le moment, sa maigreur fait fureur. Elle incarne la tendance "heroin chic", avec ses traits émaciés, et contraste avec les mannequins du moment, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell etc.

Statue en or

Les marques se l'arrachent. Elle a fait plus de 300 couvertures de magazines. Son look au festival de Glastonbury, jambes nues dans des bottes en caoutchouc, en Angleterre, est partout. Elle lance les tendances.

Kate Moss (g), Johnny Depp (c) et Benito Del Toro (d) lors du Festival de Cannes, le 15 mai 1998 AFP/Archives

Avec ses excès et sa vie glamour, elle fait les choux gras de la presse people. Elle est en couple avec l'acteur Johnny Depp puis avec la star du rock Pete Doherty, avec lequel elle co-écrit quelques chansons.

En 2005, des tabloïds publient une photo de Kate Moss prenant apparemment de la cocaïne.

Elle perd des contrats. On dit alors que sa carrière est terminée. Mais aucune charge n'est retenue contre elle et elle rebondit, toujours plus populaire.

En 2011, elle s'est mariée avec une autre star du rock Jamie Hince.

Kate Moss et son mari Jamie Hince, le 13 mai 2014 au château de Windsor POOL/AFP/Archives

Mais le couple s'est séparé quelques années plus tard.

L'influence de Kate Moss dépasse le monde de la mode. Le peintre britannique Lucian Freud a fait son portrait.

Une statue d'elle, en or 18 carats, réalisée par Marc Quinn, a été exposée au British Museum en 2008.

Une statue en or de Kate Moss réalisée par l'artiste britannique Marc Quinn exposée au Bristish Museum, le 2 octobre 2008 à Londres AFP/Archives

A la National Portrait Gallery à Londres, se trouvent huit portraits de Kate Moss.

Même le chanteur belge Stromae parle d'elle dans une de ses chansons: "Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle", dit-il, dans "Tous les mêmes".

L'ex-top model, mère de Lila Moss, 21 ans, également mannequin, semble avoir une vie désormais bien plus rangée. Dans son interview au Times, elle explique se coucher tôt, quitter les soirées vers minuit.

Elle a lancé sa marque de produits de beauté et bien-être, et sa propre agence de mannequins.

La top model britannique Kate Moss, le 28 septembre 2023 à New York AFP/Archives

Elle fait parfois du "moonbathing", écrit le Times, une pratique consistant à s'allonger sous la lumière de la lune afin d'absorber l'énergie lunaire.

Selon le journal Evening Standard, qui a publié un article vendredi sur ses fêtes d'anniversaire les plus folles, Kate Moss célèbrera ses 50 ans sur l'île Moustique, dans les Caraïbes.