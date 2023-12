L'innocence de Richard Berry est "totalement incontestable" selon son avocat

L'avocat de Richard Berry a insisté mardi sur l'innocence "totalement incontestable" de l'acteur, en réaction à la décision de la Cour de cassation annulant la condamnation pour diffamation de sa fille envers son ex-belle-mère Jeane Manson.

"L’innocence de Richard Berry, que celui-ci a toujours clamée avec la plus grande vigueur, est totalement incontestable et ne saurait être remise en question, de quelque manière que ce soit", a souligné dans un communiqué transmis à l'AFP Me Dylan Slama.

"Richard Berry n'est ni mis en cause ni plaignant dans quelque affaire que ce soit. C'est pourquoi, malgré les titres de certains médias, il n’existe pas d’+affaire Richard Berry+", a-t-il ajouté.

Dans un article publié par Le Monde en février 2021, Coline Berry-Rojtman avait évoqué des violences sexuelles qu'elle aurait subies mineure en 1984 et 1985 au domicile de son père qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d'avoir participé avec lui à ces agressions.

L'enquête ouverte à Paris visant l'acteur accusé d'inceste par sa fille a été classée sans suite le 31 août 2022 pour cause de prescription.

Jeane Manson, ancienne chanteuse âgée de 73 ans, avait décidé de poursuivre son ex-belle-fille pour diffamation devant le tribunal d'Aurillac, dans le Cantal, où elle vit une partie de l'année.

En avril 2022, le tribunal avait condamné Coline Berry-Rojtman, 47 ans, à 2.000 euros d’amende pour diffamation.

La fille du comédien devait aussi verser 20.000 euros de dommages-intérêts à son ancienne belle-mère, ainsi que 5.000 euros au titre des frais de justice.

La cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) avait confirmé cette condamnation en décembre 2022, ajoutant la même somme au titre des frais de justice, soit un total de 10.000 euros.

Mais le 5 décembre, la Cour de cassation a annulé cet arrêt et renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Lyon.

Selon Me Slama, "la Cour de cassation s'est fondée sur des motifs purement juridiques sans, à aucun moment, remettre en question l’innocence de Richard Berry".

Richard Berry n'a pas porté plainte contre sa fille.