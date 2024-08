Loin des projecteurs, Alain Delon sera inhumé samedi en toute intimité dans sa propriété

Après une vie sous les projecteurs, c'est dans l'intimité que famille et proches d'Alain Delon lui diront adieu samedi après-midi dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy (Loiret), au terme d'une cérémonie célébrée par l'ancien évêque Jean-Michel Di Falco.

Les obsèques du monstre sacré du cinéma français se tiendront à 16H00, ont précisé ses trois enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien à l'AFP. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon, sont conviées et attendues à partir de 14H00.

Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan, Muriel Robin et Géraldine Danon - qui est aussi la filleule de l'acteur - , devraient être présentes, selon des sources proches à l'AFP.

Selon le Parisien, l'animateur Michel Drucker, Paul Belmondo, fils de l'ancien rival et ami Jean-Paul Belmondo, ou le journaliste Marc-Olivier Fogiel sont également invités.

Les téléphones portables devraient être retirés à l'ensemble des personnes présentes aux funérailles, par souci de confidentialité. A la demande de la famille, la préfecture a par ailleurs interdit le survol de la propriété pendant tout le week-end.

Les obsèques se dérouleront à huis clos, loin des caméras et objectifs, dans la chapelle située au coeur de la propriété de Douchy-Montcorbon achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie.

Une de Paris Match montrant l'acteur Alain Delon, le 21 août 2024 devant la propriété du comédien à Douchy, dans le Loiret AFP/Archives

Conformément aux volontés du défunt, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie sera célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités.

La tête d'affiche du "Guépard" ou de "Borsalino", croyant, avait évoqué sa foi, notamment lors d'une interview en 2018, dans laquelle il avait confié sa "passion folle" pour la Vierge Marie. "C'est la femme au monde que j'aime le plus (...) et celle à qui je m'adresse le plus souvent", disait-il alors.

Alain Delon sera enterré comme il le souhaitait chez lui vers 17H00 près de ses chiens, une procédure à "titre exceptionnel" qui a nécessité une autorisation préfectorale.

"Je n'ai absolument pas peur de la mort", déclarait en 2011 l'acteur à Paris-Match, qui a republié une photo de 2011 où il se tient à côté du caveau où il compte reposer, dans la chapelle qu'il avait fait construire.

Adulé bien au-delà de la France, Alain Delon, l'une des légendes de l'histoire du cinéma, est mort dimanche à l'âge de 88 ans, entouré de ses trois enfants.

Des milliers de personnes attendues

Hommages à l'acteur français Alain Delon devant les grilles de sa propriété, La Brûlerie, à Douchy, dans le Loiret, le 21 août 2024 AFP/Archives

"Nous sommes extrêmement touchés et émus par la ferveur et l’affection dont a fait preuve son public en France et dans le monde", ont-ils déclaré mercredi dans un message commun transmis à l'AFP.

Toute la semaine, des anonymes, venus par centaines et parfois de très loin, sont venus signer les registres de condoléances, déposer des fleurs ou simplement se recueillir devant les grilles de la propriété.

Commerçants, voisins ou élus locaux ont vécu ces derniers jours au rythme des hommages.

La fleuriste du village, par exemple, "n'a pas arrêté depuis dimanche".

L'acteur français Alain Delon le 19 mai 2019 au Festival de Cannes AFP/Archives

"Je suis débordée: le téléphone n'a pas arrêté depuis dimanche et certains admirateurs sont venus de très loin pour acheter une rose", a confié à l'AFP Agnès Bourgoin.

A la veille des funérailles, deux de ses amies sont même venues en renfort pour préparer à temps "les centaines de commandes" qui doivent être déposées par les pompes funèbres pour les obsèques.

De nombreux journalistes sont attendus, mais aussi plusieurs milliers de curieux qui viendront devant les grilles du domaine rendre un ultime adieu au "Samouraï".

Au moins 80 gendarmes seront mobilisés pour sécuriser et surveiller les alentours de la propriété, selon les autorités.

Des barrages filtrants seront mis en place, deux des départementales coupées à la circulation et un poste de secours installé.

L'acteur français Alain Delon le 28 octobre 1980 sur TF1, à Paris AFP/Archives

Un temps évoquée, l'option d'une messe dans l'église de la commune n'a pas été retenue par les enfants de l'acteur, d'après la mairie. Une messe publique pourrait en revanche être organisée en septembre.