Macron en visite d'Etat à Monaco, pays de "grands combats" pour les océans

Une "amitié" séculaire, des "défis communs" et du faste: Emmanuel Macron a entamé samedi une visite d'Etat de deux jours à Monaco, la première d'un président français depuis 41 ans, en hommage à l'engagement du prince Albert II pour la protection des océans et en "soutien à la souveraineté" de la principauté.

"Il n'y a pas de petits pays. Il n'y a que des pays qui choisissent des grands combats. Vous en êtes !", a lancé le président lors d'un dîner d'Etat au palais princier, saluant en Albert II "l'expert et le pédagogue des océans".

La visite d'Etat se veut un prélude à la conférence des Nations unies sur l'océan qui s'ouvrira lundi dans la ville voisine de Nice.

Joignant le geste à la parole, Emmanuel Macron a offert un cadeau peu commun au prince, la désignation d’un mont sous-marin de son nom, Albert II, dans l'Océan indien.

Une soixantaine d'invités, de la princesse Caroline à l'explorateur Jean-Louis Etienne et l'animateur Stéphane Bern, ont levé leur verre en l'honneur des deux dirigeants dans une salle du trône surchauffée entre d'immenses bouquets de fleurs aux tons framboise, rose et blanc.

Le prince Albert II de Monaco (3e g), la princesse Charlène (g), leurs enfants Gabriella (2e g) et Jacques accueillent le président français Emmanuel Macron (d) et son épouse Brigitte Macron (2e d), le 7 juin 2025 à Monaco POOL/AFP

Le président français et son épouse Brigitte avaient été accueillis dans l'après-midi par le prince Albert II et la princesse Charlène, accompagnés de leurs enfants Jacques et Gabriella, âgés de 10 ans, dans la cour d'honneur du palais.

Madame Macron, vêtue d'un tailleur pantalon beige, et Charlène, d'un haut vert d'eau et d'un pantalon blanc, se sont fait la bise, tout sourire. La princesse Gabriella a aussi remis un bouquet à la Première Dame.

"Etroitesse des liens"

Les ministres français de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, des Transports Philippe Tabarot et de l'Europe Benjamin Haddad étaient présents.

Avant le dîner d'Etat, Emmanuel Macron et son épouse ont aussi pris le temps de faire quelques pas dans Monaco, en tenue décontractée, main dans la main, selon des images de Monaco Matin.

Dimanche, le président et le prince se rendront dans une entreprise qui produit de l'énergie grâce à de l'eau de mer ainsi qu'au musée océanographique de Monaco, avant un déjeuner avec leurs épouses.

Cette visite d'Etat, la première d'un président français à Monaco depuis François Mitterrand en 1984, traduit "l'étroitesse des liens privilégiés entre nos deux pays" à un moment où nos sociétés traversent des "vents contraires" et "un défi environnemental majeur", a relevé Albert II.

Le président français Emmanuel Macron (d) et le prince Albert II de Monaco passent en revue la Garde d'honneur, le 7 juin 2025 à Monaco POOL/AFP

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont aussi effectué des visites en 1997, 2008 et 2013 mais à un niveau protocolaire moindre. M. Macron était passé en janvier, à titre privé, pour les funérailles du chef du gouvernement.

"La France est à vos côtés et elle le sera toujours", a martelé Emmanuel Macron, en marquant son "soutien envers Monaco et sa souveraineté".

La principauté, un des plus petits États souverains de la planète après le Vatican, est célèbre pour sa famille princière, son casino, ses fastes, son grand prix de Formule 1 et son paradis fiscal.

Le président français Emmanuel Macron (g) et le prince Albert II de Monaco dans un salon du palais princier, le 7 juin 2025 à Monaco POOL/AFP

Minuscule enclave de deux km2 sur la Côte d'Azur, entre Nice et Menton, Monaco entretient des liens étroits - bancaires, fiscaux, douaniers - avec la France, régis par une série de conventions.

Accord douanier

Avec 9.900 nationaux - sur 38.000 habitants - la principauté n'a pas les moyens de gérer seule son micro-Etat. La France assure donc la sécurité de son territoire, et détache en permanence des magistrats, des enseignants et des hauts fonctionnaires.

Vue de Monaco, le 7 juin 2025 AFP

Un accord renforçant la coopération douanière bilatérale sera signé dimanche à l'occasion de la visite. Il s'agit d'un enjeu complexe, notamment pour les flux d'argent liquide, en l'absence de frontières visibles entre Monaco et la France.

La principauté a été inscrite en juillet 2024 sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi), organisme international chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment.

La Commission européenne pourrait aussi la mettre sur sa liste des "juridictions de pays tiers à haut risque", selon plusieurs médias. Jointe par l'AFP, elle s'est refusée samedi à tout commentaire.

Les deux gouvernements vont aussi intensifier la coopération sur le "partage de données et les infractions routières" commises par des Monégasques en France, précise l'Elysée.

Des visiteurs à l'entrée de l'exposition "La baleine" présentée à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les océans (ONUC) au Parc des expositions de Nice, le 2 juin 202 AFP

Dimanche, Emmanuel Macron et le prince clôtureront un forum sur l'économie et la finance bleue à Monaco.

Ce rendez-vous vise à réunir des entrepreneurs engagés dans des activités durables liées à l'océan et de très gros acteurs financiers, avec l'idée que dans ce domaine particulier, l'intérêt de la planète peut coïncider avec celui des investisseurs.