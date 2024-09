Melania Trump parle des tentatives d'assassinat contre son mari

L'ancienne première dame des Etats-Unis Melania Trump a raconté dans une rare interview diffusée sur Fox News jeudi comment elle avait vécu les tentatives d'assassinat contre son mari, Donald Trump, qualifiant sa survie de "miracle".

Elle était à New York lorsque, le 13 juillet, l'ancien président se faisait tirer dessus pendant un de ses meetings, à Butler en Pennsylvanie.

"J'ai couru vers la télévision, et j'ai rembobiné. Et j'ai regardé. Je n'avais que quelques minutes de retard (...) mais quand j'ai vu ça (...) personne ne savait vraiment encore. Parce que quand on le voit par terre et qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé", a-t-elle dit.

Le tireur a été tué dans la foulée et Donald Trump n'a été que légèrement blessé, à l'oreille.

Melania Trump a remercié les agents du Secret Service chargés de la protection de Donald Trump, les qualifiant de "fantastiques" malgré les critiques qui les visent sur les lacunes en terme de sécurité lors de ce meeting en plein air.

L'ancienne première dame a aussi évoqué la deuxième tentative d'assassinat contre le républicain, sur son terrain de golf en Floride, le 15 septembre.

"Je pense que dans les deux cas, c'était vraiment des miracles. Si vous y repensez vraiment, le 13 juillet était un miracle."

Melania Trump, en temps normal loin des médias, donnait sa première interview télévisée depuis deux ans pour faire la promotion de ses mémoires, qui sortiront le 8 octobre, soit moins d'un mois avant l'élection présidentielle le 5 novembre qui pourrait ramener son mari à la Maison Blanche.

Les femmes des hommes politiques jouent en général un rôle important dans les campagnes électorales, mais Melania Trump a évité les rassemblements de son mari, alimentant les spéculations sur leur relation.

L'ancienne mannequin slovène de 54 ans était aussi absente des audiences du procès contre Donald Trump à New York, au printemps, au terme duquel il a été reconnu coupable de falsification de documents destinée à cacher, juste avant sa victoire à la présidentielle de 2016, un paiement à une actrice de films X pour qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec lui.

Ces derniers jours, Melania Trump a fait fi de sa discrétion et publié une série de vidéos sur les réseaux sociaux.

On peut y voir un clip dans lequel elle estime que les médias ne parlent pas assez des tentatives d'assassinat contre l'ancien président de 78 ans.

"J'avais beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'est pas normal. Et est-ce vraiment choquant que toutes ces violences soient dirigées contre mon mari?", a-t-elle déclaré.

"Surtout quand on entend nos dirigeants du parti de l'opposition et les médias grand public le qualifier de menace pour la démocratie, l'affubler de noms ignobles (...) Il faut que cela cesse. Le pays doit s'unir."