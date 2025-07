"Merci Ozzy": à Birmingham, dernier hommage de milliers de fans à Ozzy Osbourne

Des personnes en deuil et des fans de musique se sont alignés dans les rues pour rendre hommage alors que le cortège funèbre d’Ozzy Osbourne, feu le chanteur principal de Black Sabbath, traverse Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, le 30 juillet 2025.

Aux cris de "Merci Ozzy", des milliers de fans émus ont salué le passage du cortège funéraire d'Ozzy Osbourne, légende du heavy metal, dans sa ville natale de Birmingham en Angleterre, avant une cérémonie d'inhumation dans l'intimité.

En tête, le corbillard noir transportait le cercueil du leader de Black Sabbath, recouvert de fleurs roses formant le nom "Ozzy".

La procession s'est arrêtée devant le "Black Sabbath Bridge", où la famille du chanteur, dont sa femme Sharon, a déposé des fleurs.

La famille d'Ozzy Osborne lors de la cérémonie d'hommage au chanteur principal de Black Sabbath, à Birmingham le 30 juillet 2025 AFP

En larmes, tête baissée, elle a été aperçue enlaçant le maire de la ville Zafar Iqbal. Elle était entourée de ses trois enfants Aimee, Jack et Kelly, et a adressé un signe à la foule qui scandait le nom du chanteur.

Le pont "Black Sabbath Bridge", sur lequel un banc est surmonté des visages des quatre membres de Black Sabbath, est recouvert depuis l'annonce du décès de la star d'un amoncellement de bouquets de fleurs, de ballons et de messages laissés par de nombreux admirateurs.

Pour beaucoup vêtus de noir, arborant t-shirts ou blousons à l'effigie du "Prince des Ténèbres", les fans avaient afflué bien avant le début de la procession.

Des personnes en deuil et des fans de musique se rassemblent le long des rues pour rendre hommage avant le passage du cortège funèbre d’Ozzy Osbourne, feu le chanteur principal de Black Sabbath, à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, le 30 juillet 2025. AFP

Le cortège a parcouru Broad Street, où des étoiles portant le nom de personnalités de la ville - dont Ozzy Osbourne évidemment - parsèment le trottoir sur le modèle du Hollywood Walk of Fame.

"C'était important d'être là car il a tellement fait pour la ville", a dit à l'AFP Reece Sargeant, 16 ans, qui était accompagné de plusieurs de ses amis. En voyant le corbillard passer, le lycéen a été traversé par de la tristesse, bien sûr, "mais aussi par un sentiment d'optimisme" de voir qu'Ozzy était enfin "de retour chez lui".

"très touchant"

Mhairi Larner, 31 ans, a fait le déplacement depuis la ville de Nottingham. Cette aide soignante a elle aussi tenu à dire "au revoir" au chanteur, même si elle admet avoir eu du mal à regarder la procession.

Des fans se sont rassemblés dans les rues pour rendre hommage à Ozzy Osbourne, le défunt chanteur principal de Black Sabbath, alors que le cortège funèbre traversait Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 30 juillet 2025. AFP

Reste que "c'est très touchant de faire partie de la communauté métal, qui est juste fantastique", a-t-elle ajouté, se disant fan du chanteur depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne.

Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, l'évènement est diffusé en direct sur internet.

Connu pour ses frasques, souvent sous l'effet de l'alcool et des drogues, Ozzy Osbourne était atteint de la maladie de Parkinson depuis 2009.

Très diminué, il avait donné un ultime concert le 5 juillet dernier à Birmingham, avec ses comparses de Black Sabbath, devant des dizaines de milliers de fans venus du monde entier.

Des fans positionnés le long d'une rue de Birmingham en Angleterre, avant le passage du convoi tranportant le cercueil d'Ozzy Osbourne, légende du heavy metal, le 30 juillet 2025 AFP

"Ozzy était plus qu'une légende de la musique, il était un fils de Birmingham. Il était important pour la ville que nous lui rendions un hommage approprié, digne", a indiqué mardi son maire, Zafar Iqbal.

Après ce dernier hommage dans cette ville du centre de l'Angleterre, Ozzy Osbourne doit être inhumé dans l'intimité.

Selon le tabloïd The Sun, ses obsèques devraient se dérouler en présence de nombreuses stars, dont Elton John, qui avait salué un "ami proche" à l'annonce de son décès, ou encore James Hetfield, du groupe Metallica.

Black Sabbath, formé en 1968, a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde, et a connu un énorme succès dans les années 1970 et 1980.

Devenu star de la téléréalité avec son émission "The Osbournes" dans les années 2000, un des plus grands succès de MTV, Ozzy avait marqué les mémoires après avoir croqué la tête d'une chauve-souris vivante en plein concert.