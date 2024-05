Meryl Streep récompensée d'une Palme d'or d'honneur à Cannes

La légende d'Hollywood Meryl Streep a reçu mardi soir, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, une Palme d'or d'honneur qui immortalise sa "place indélébile dans l'histoire du cinéma".

"Tu as changé notre façon de voir les femmes dans le monde du cinéma (...) tu nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes", a déclaré sans pouvoir retenir ses larmes l'actrice Juliette Binoche avant de remettre à Meryl Streep la palme honorifique.

"The Queen Meryl", 74 ans, a déjà récolté presque toutes les distinctions, dont un record de 21 nominations aux Oscars et 3 statuettes dorées, mais n'était pas venue à Cannes depuis 35 ans.

Fichier vidéo "Je suis juste si heureuse que vous ne vous soyez pas lassés de ma pomme", a lâché l'actrice, émue derrière ses lunettes et habillée d'une robe drapée ivoire.

Cette Palme vient récompenser la carrière entamée en 1977 de l'actrice dans "Julia", suivi de "Kramer contre Kramer" - son premier Oscar (1979).

Aussi à l'aise dans le mélo - "La maîtresse du lieutenant français" (1981) - elle est inoubliable en rescapée de la Shoah dans "Le Choix de Sophie" (2e Oscar) et en Karen Blixen dans "Out of Africa" (1985). C'est d'ailleurs sur la musique du film de Sydney Pollack qu'elle a fait son entrée sur scène.

L'actrice américaine Meryl Streep à l'ouverture du 77e Festival de Cannes, le 14 mai 2024 AFP

A la quarantaine, l'actrice voyant ses rôles diminuer, opère un virage vers la comédie, jusqu'au triomphe en 2006 du "Diable s'habille en Prada".

Deux autres Palmes d'honneur seront remises lors de cette 77e édition, l'une au studio Ghibli le 20 mai et l'autre au réalisateur George Lucas, père de la sage "Star Wars" lors de la cérémonie de clôture.