#MeToo: l'acteur Kevin Spacey "content de travailler" de nouveau

"Je suis content de travailler" de nouveau, a déclaré mardi à Cannes l'acteur américain Kevin Spacey, acquitté en 2022 et 2023 d'accusations d'agressions sexuelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, lors d'une remise de prix indépendante du festival de cinéma.

"C'est très agréable d'être de retour", a ajouté l'acteur oscarisé pour "American Beauty" et "Usual Suspects", qui a également remercié la fondation Better World Fund, à l'origine de la récompense qui lui était décernée pour l'ensemble de sa carrière, de l'avoir invité à Cannes, où il n'était plus venu depuis 2016.

"Je me sens entouré de tant d'affection", "d'amour" et "de soutien", a poursuivi l'acteur connu aussi pour la série "House of Cards", soulignant qu'il était "content de travailler" à nouveau.

Fichier vidéo "La présomption d'innocence est une règle absolue. La fondation Better World Fund n'est pas une cour de justice, nous récompensons ici la carrière artistique d'un des plus grands acteurs au monde pour contribution au rayonnement du cinéma américain", a précisé son président dans un communiqué.

Le Festival de Cannes, qui n'a aucun lien avec cette fondation, n'avait pas souhaité lundi commenter l'invitation de l'acteur.

En juillet 2023, après un mois d'un procès très médiatique à Londres, Kevin Spacey, 65 ans, a été acquitté de neuf accusations d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes. L'un de ces hommes poursuit aussi au civil l'acteur, qui risque ainsi un nouveau procès.

Également accusé d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, le comédien a été jugé non coupable par un tribunal civil new-yorkais en 2022. Et en 2019, les poursuites ont été abandonnées dans une autre affaire.

Cette année, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle à Londres, après les accusations portées par un ancien acteur, Ruari Cannon.

Dans un documentaire diffusé en mai 2024 sur Channel 4 et baptisé "Spacey Unmasked", Ruari Cannon a accusé Spacey de l'avoir touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres, alors qu'il avait 21 ans et l'acteur américain 53 ans.

Dans ce documentaire, neuf autres hommes mettent également en cause le comédien, qui a rejeté ces accusations.