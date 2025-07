Michel Platini cambriolé à Cassis, plusieurs de ses trophées dérobés

Légende du football français, Michel Platini a été cambriolé vendredi dans sa villa de Cassis (Bouches-du-Rhône), alors qu'il était présent, et plusieurs de ses trophées et médailles lui ont été volés, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de RTL.

Réveillé par du bruit à l'extérieur de son domicile, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France (72 sélections entre 1976 et 1987) a surpris un individu masqué et vêtu de noir devant sa baie vitrée.

Après l'avoir mis en fuite il a constaté la disparition d'une vingtaine de ses médailles et trophées stockés dans un chalet de jardinage destiné à l'entrepôt de certains de ses prix, ont indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête et le parquet de Marseille.

Une enquête en flagrance pour vol par effraction aggravé a été ouverte et l'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches d'Aubagne.

"Les investigations se poursuivent pour appréhender le mis en cause et déterminer le nombre et la nature exacte des biens dérobés" à l'ancien président de l'UEFA, aujourd'hui âgé de 70 ans, a ajouté le parquet.

Ballon d'or à trois reprises (1983, 1984, 1985), "Platoche" a notamment remporté une Coupe des clubs champions sous les couleurs de la Juventus Turin (1985).

Avec les Bleus, dont il a ensuite été le sélectionneur, Michel Platini a été champion d'Europe 1984 et a atteint deux fois les demi-finales de la Coupe du monde (4e en 1982, 3e en 1986).