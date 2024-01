Mort de l'acteur David Soul, qui incarnait Hutch dans la série "Starsky et Hutch"

L'acteur David Soul (à gauche), dont le décès a été annoncé vendredi 5 janvier 2024, et Paul Micheal Glaser, à la fête pour la sortie du film "Starsky and Hutch", produit par la Warner Bros., à Los Angeles, le 26 février 2004 2004.

Dans la série américaine "Starsky et Hutch", phénomène des années 1970, il incarnait Hutch, le blond. L'acteur américano-britannique David Soul est mort jeudi à l'âge de 80 ans, a annoncé vendredi son épouse Helen Snell.

Né à Chicago aux Etats-Unis, David Soul avait obtenu la nationalité britannique en 2004 pour, disait-il, passer le reste de sa vie au Royaume-Uni avec son épouse britannique.

"David Soul - époux, père, grand-père et frère tant aimé - est mort hier après une vaillante bataille pour la vie entouré de l'amour de sa famille", a déclaré Helen Snell dans un communiqué.

"Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu'il a touchées", a ajouté Helen Snell.

Dans la série "Starsky et Hutch", diffusée pendant 92 semaines aux Etats-Unis entre 1975 et mai 1979, David Soul donnait la réplique à Paul Michael Glaser, pour former le duo à la célèbre Ford Gran Torino rouge barrée d'une bande blanche.

La série suivait leurs aventures dans la ville imaginaire de Bay City, où les deux flics étaient assistés par Huggy les bons tuyaux, leur fidèle informateur interprété par Antonio Fargas.

En 2004, un long métrage avait été tiré de la série "Starsky et Hutch", devenue culte. Owen Wilson y reprenait le rôle tenu par David Soul 30 ans plus tôt, et Ben Stiller celui de Paul Michael Glaser.

David Soul et Paul Michael Glaser sont restés étroitement proches au fil des années, le premier décrivant le second comme son "meilleur ami", son "frère" dans un message publié en novembre sur le réseau social X (ex-Twitter).

Musique et planches

Né le 28 août 1943, David Soul a passé son enfance entre le Dakota du Sud (centre-nord des Etats-Unis) et Berlin, où son père Richard Solberg, professeur d'histoire et de science politique, avait été nommé par la diplomatie américaine en tant que conseiller aux affaires religieuses.

Il est également apparu dans les séries "Flipper le Dauphin", "Star Trek", "Cent filles à marier" et "The Yellow Rose", ainsi que le film "Magnum Force".

Au faîte de sa gloire, il avait également embrassé une carrière dans la musique, enregistrant cinq albums.

Dans les années 1990, il est aussi monté sur les planches dans le West End londonien.

David Soul s'est marié à cinq reprises et a eu six enfants.

Il a rencontré sa dernière épouse Helen Snell alors que celle-ci s'occupait des relations avec la presse pour une pièce dans laquelle il jouait, "Deathtrap". Ils se sont mariés en 2010.

"J'ai finalement eu la nationalité britannique en 2004 parce que je savais que je voulais passer le reste de ma vie ici avec Helen", a-t-il déclaré dans une interview reproduite sur son site internet officiel.

"Je dis aux gens que je suis à la fois Britanique et Américain. Je peux voter dans les deux pays et j'en suis fier", déclarait-il aussi dans cet entretien, dans lequel il évoquait également son engagement dans plusieurs associations locales à Londres.