Mort de l'acteur Lee Sun-kyun: le réalisateur de "Parasite" s'en prend à la police et aux médias sud-coréens

Le réalisateur oscarisé de "Parasite", Bong Joon-ho, et d'autres stars sud-coréennes ont demandé vendredi l'ouverture d'une enquête sur le comportement de la police et des médias dans les jours qui ont précédé la mort de l'acteur Lee Sun-kyun.

"Nous demandons instamment aux autorités de mener une enquête approfondie pour déterminer s'il y a eu des failles dans la sécurité de l'enquête policière", a déclaré M. Bong vendredi lors d'une conférence de presse à laquelle participaient des cinéastes sud-coréens et des personnalités de l'industrie.

Il a ajouté que les autorités devaient examiner "si des divulgations non autorisées" provenaient de fonctionnaires de police impliqués dans l'enquête qui communiquaient de manière inappropriée avec les médias.

Bong Joon-ho lisait un communiqué signé par une trentaine d'organisations de l'industrie du divertissement sud-coréenne, dont des festivals de cinéma, des syndicats d'acteurs et la guilde locale des scénaristes.

Célèbre dans le monde entier pour son rôle dans "Parasite", Lee Sun-kyun, 48 ans, a été retrouvé mort dans une voiture à Séoul le mois dernier alors qu'il faisait l'objet d'une enquête ouverte en octobre par les autorités, pour la consommation présumée de cannabis et d'autres psychotropes.

A la suite de son décès, la police a été soupçonnée d'être à l'origine de la fuite de pièces confidentielles, ayant déclenché une couverture médiatique frénétique et une vague de contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux.

Un portrait de l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun lors de ses funérailles, le 29 décembre 2023 à Séoul KOREA POOL/AFP/Archives

Autrefois loué pour son image saine, M. Lee a vu sa réputation ternie par l'enquête le visant lorsque celle-ci a été rendue publique.

Dans un pays très strict en la matière, ce scandale l'a privé de contrats publicitaires et d'apparitions à la télévision et au cinéma, pour un manque à gagner évalué à dix milliards de wons (7 millions d'euros) par la presse sud-coréenne.

Bong Joon-ho et d'autres ont appelé à un renforcement de la législation afin de mieux protéger les artistes et les professionnels du spectacle, et ont exhorté les médias à mieux se comporter à l'avenir.

Ils ont en particulier pointé du doigt la chaîne nationale sud-coréenne KBS pour sa couverture de l'affaire. En novembre, KBS avait publié des enregistrements audio censés être des conversations téléphoniques privées de Lee Sun-kyun.