Mort d'Herbert Léonard: son compositeur Julien Lepers salue "un grand artiste"

Julien Lepers, compositeur du tube "Pour le plaisir", salue la mémoire d'Herbert Léonard, "un très grand chanteur et un ami incomparable"

L'ancien animateur télé et compositeur du tube "Pour le plaisir" Julien Lepers a salué lundi la mémoire d'Herbert Léonard, décédé à 80 ans d'un cancer du poumon, "un très grand chanteur et un ami incomparable".

"C'était un mec très sympa, un ami incomparable et un grand artiste, un très grand chanteur, un des tout meilleurs chanteurs français", a-t-il témoigné auprès du Parisien.

"On a enregistré à Los Angeles, à Hollywood, on a été au Japon pour le Festival Yamaha, on a été à Hawaï, Honolulu... J'en ai fait des trucs avec lui (...) Ce sera un manque immense", a-t-il ajouté.

Julien Lepers, qui avait rencontré Herbert Léonard par l'entremise de Claude François, est revenu sur le succès phénoménal du tube "Pour le plaisir", le 33 tours de l'été 1981: "C'est une mélodie que les gens attendent, dans l'air du temps, des textes magnifiques et puis cette voix ! Quand on la réécoute, qu’est-ce qu'il chante bien tout de même. La mayonnaise a pris..."

Herbert Léonard, qui a connu un immense succès dans les années 1980, est décédé dimanche à l'âge de 80 ans à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Il laisse dans la mémoire collective des tubes comme "Amoureux fou" (en duo avec Julie Pietri), "Mon cœur et ma maison", "Quand tu m'aimes", "Sur des musiques érotiques"...