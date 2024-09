Mostra de Venise: Daniel Craig passe des bras des James Bond girls à ceux d'un homme

L'acteur britannique Daniel Craig, connu pour son rôle de James Bond, a raconté mardi avoir eu recours à la danse pour "briser la glace" avant le tournage de scènes érotiques gay avec son partenaire dans "Queer", un film en lice pour le Lion d'or à Venise.

"Vous savez comme moi qu'il n'y a rien d'intime dans le tournage d'une scène de sexe. La pièce est remplie de gens qui vous regardent", a expliqué l'acteur de 56 ans, qui interprète un Américain tombant amoureux dans le Mexico City d'après-Guerre d'un jeune compatriote, interprété par Drew Starkey, 30 ans, vu dans la série "Outer Banks".

Les acteurs Drew Starkey (g) et Daniel Craig lors d'un photocall pour le film "Queer" à la 81e Mostra de Venise, le 2 septembre 2024 AFP

"Drew et moi avons commencé les répétitions des mois avant le début du tournage (...) et danser avec quelqu'un est formidable pour briser la glace", a-t-il expliqué en souriant.

"Nous voulions simplement créer quelque chose d'aussi touchant, authentique et naturel que possible", a-t-il souligné.

"Queer", réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino ("Call me by your name", "Challengers") et tourné dans les studios romains de Cinecittà, est une adaptation du livre éponyme de l'écrivain américain William S. Burroughs (1914-1997).

"Queer" est un livre "très court" mais "rempli d'émotion": "il parle d'amour, de perte, de solitude, de désir, il parle de tout cela", a affirmé Daniel Craig, qui avec ce rôle casse son image archétype de tombeur de femmes sculptée au fil de ses apparitions dans la saga James Bond.

(g-d) Le réalisateur italien Luca Guadagnino, les acteurs Drew Starkey et Daniel Craig lors d'un photocall pour le film "Queer" à la 81e Mostra de Venise, le 2 septembre 2024 AFP

Principalement connu pour ses romans mêlant drogue, homosexualité et anticipation, Burroughs est associé aux figures emblématiques de la Beat Generation, ses amis Jack Kerouac et Allen Ginsberg.

Le film de Luca Guadagnino, dont la photographie rappelle l'ambiance des tableaux du peintre américain Edward Hopper, est en compétition avec vingt autres films au festival de Venise, dont le palmarès sera dévoilé samedi soir.