Nicolas Bedos revient dans un livre sur sa condamnation pour agressions sexuelles

L'acteur et réalisateur français Nicolas Bedos, condamné en octobre à un an de prison dont six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023, revient dans un livre sur son parcours avant et après ce jugement.

Dans "La Soif de honte", disponible le 7 mai,"Nicolas Bedos décrit l'effondrement d'une vie sous le poids des accusations et de la honte. Se confrontant à ses failles et à l'héritage qu'il laissera à sa fille, il questionne les zones grises d'une société en mutation", écrivent les éditions de L'Observatoire dans leur présentation de l'oeuvre.

"Ça m'a permis de tenir debout pendant ces deux ans de silence, de me confronter à mes erreurs, de débattre avec ce +moi-même+ qui, au départ, ne comprenait rien à ce qui lui arrivait", explicite Nicolas Bedos dans une interview au Point mercredi.

Après avoir vécu cet épisode "comme totalement injuste et disproportionné", l'intéressé affirme: "je ne cherche même plus à me défendre sur les faits qui m'ont été reprochés. Ce qui compte, c'est que j'ai fait du mal. Le plus souvent sans le vouloir, mais je l'ai fait."

Dans cet entretien, le fils de l'humoriste Guy Bedos évoque aussi son alcoolisme et un viol subi de la part d'une "personne, très admirée à l'époque, (qui) a vu sa vie sombrer de manière assez tragique par la suite" et contre qui il n'a "jamais envisagé de porter plainte".

"Mais je suis très clair, je ne m'en sers pas comme d'un bouclier", ajoute l'acteur et réalisateur de 46 ans.

Fin janvier, il avait renoncé à son appel "dans un souci d'apaisement".

Une plaignante l'accusait de s'être dirigé vers elle avant de tendre la main droite au niveau de son sexe, par-dessus son jean, dans la nuit du 1er au 2 juin 2023. Une autre avait raconté qu'ivre, il l'avait attrapée par la taille et embrassée dans le cou dans la nuit du 11 au 12 mai 2023.

L'acteur a, en revanche, été relaxé "au bénéfice du doute" pour des faits de harcèlement sexuel en 2018.

Au cours de l'audience, il s'était défendu d'être "un agresseur sexuel" et avait évoqué un "black-out", en reconnaissant des problèmes d'alcool et "une amabilité lourde" en cas d'ivresse.