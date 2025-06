Nicole Croisille, Madame "dabadabada"

Photo prise le 17 avril 1975 à Monte-Carlo montrant la chanteuse et actrice française Nicole Croisille avec son chien

C'est en chantant "dabadabada" que Nicole Croisille connut un succès planétaire en 1966 mais celle qui fut l'une des fameuses chanteuses à voix françaises, interprète des tubes "Parlez-moi de lui" et "Téléphone-moi" dans les années 70, était aussi comédienne et danseuse.

Décédée des suites d'une longue maladie dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 88 ans, l'interprète du motif entêtant d'"Un homme et une femme", transformé au fil du temps en "chabada-bada", apprit à jouer à la Comédie-Française avec le sociétaire Jean Hervé, le mime avec Marcel Marceau, le chant à l'Opéra et la danse dans le cours où sa mère jouait au piano avant de devenir habilleuse chez les Barrault et aux Folies Bergères.

Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole Croisille est attirée très jeune par la scène mais son père - qui lui enseigne l'anglais en écoutant la BBC - lui interdit de devenir petit rat de l'Opéra.

Résignée, elle suit des cours de dactylographie mais pratique en parallèle la danse dans les classes de la Comédie-Française. A 17 ans, elle intègre le ballet de la compagnie.

"J'apparaissais dans +L'amour médecin+, +Le Bourgeois gentilhomme+ (...) L'ambiance était bonne mais les sociétaires avaient les mains baladeuses", raconte-t-elle à Philippe Bouvard en 1983.

A 20 ans, la danseuse décroche le premier rôle dans "L'Apprenti fakir", une comédie musicale de Jean Marais. En 1958, la voici dans la troupe de Joséphine Baker. Puis elle rencontre Marcel Marceau, part en tournée avec lui aux États-Unis. Elle y approfondit sa passion pour le jazz et prête sa voix de soprano au Playboy club de Chicago. Son premier 45 tours en 1961 est une adaptation de Ray Charles.

La chanteuse Nicole Croisille (à gauche) et le réalisateur français Claude Lelouch (à droite) assistent à la cérémonie funéraire du compositeur Francis Lai le 14 novembre 2018, à la Cathédrale Sainte-Réparate de Nice, dans le sud-est de la France AFP/Archives

La même année, elle fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia, rencontre Claude Nougaro mais ne parvient pas à percer sur la scène musicale obnubilée par la vague yéyé. Elle part alors à New York et devient meneuse de revue pour deux spectacles des Folies Bergères à Broadway.

"Chanson et lévriers"

Sa rencontre avec Claude Lelouch et le compositeur Francis Lai en 1966 est décisive. Le "dabadabada" va l'abonner aux génériques du réalisateur ("Vivre pour vivre", "Les uns et les autres", "Itinéraire d'un enfant gâté", "Il y a des jours et des lunes"). Elle entre dans sa période flamboyante.

De 1970 à 1980, les tubes s'enchaînent: "Parlez-moi de lui" (1973), "Une femme avec toi" (1975) ou encore le lyriquissime "Téléphone-moi" (1975)...

La "plus belle voix de 1975" devient la chanteuse à voix de variété française, registre qui sera à la mode sous l'impulsion de ses cadettes Patricia Kaas ou Lara Fabian.

"Je n'ai chanté que des chansons d'amour et je sais ce que j'ai apporté aux gens", disait cette célibataire convaincue à Paris Match en 2017. Pas de mari, pas d'enfant: "Nicole Croisille n'a dans le cœur que la chanson et ses lévriers", s'amusait Philippe Bouvard.

Avec le "Blues du businessman" - le tube de Starmania qu'elle adapte pour "Itinéraire d'un enfant gâté" -, elle signe son dernier grand succès populaire en 1985. D'une voix devenue plus rauque, elle revient au jazz avec "Jazzille" (1987), "Black et Blanche" (1991) et à la bossa nova ("Bossa d'hiver", 2008).

Puis ce bourreau de travail remonte sur les planches, se produit dans divers théâtres parisiens. En 1992, elle réalise "son rêve" en incarnant le rôle-titre de "Hello, Dolly!", la comédie musicale américaine.

En 2019, à 83 ans, elle joue une ancienne maîtresse de Michel Sardou dans un vaudeville de Sacha Guitry: "Je m'amuse comme une petite folle! A mon âge, je n'aime que les gageures."