Nine d'Urso, la fille d'Inès de la Fressange, sera George Sand pour France 2

Nine d'Urso, la fille de l'ex-mannequin Inès de la Fressange, incarnera l'écrivaine George Sand dans une mini-série pour France 2 dont le tournage a commencé lundi et dans laquelle joue aussi la chanteuse Barbara Pravi, a indiqué la chaîne publique.

"La rebelle: les aventures de la jeune George Sand" comprendra quatre épisodes de 52 minutes.

La mini-série a été créée par le journaliste et écrivain Georges-Marc Benamou, sur le même principe que ses "Aventures du jeune Voltaire", diffusées par France Télévisions en 2021.

"Une certaine imagerie nous a fait oublier la combattante, l'aventurière, la rebelle qu'était la jeune George Sand", a fait valoir le groupe public dans un communiqué, en soulignant ses "positions féministes".

"Ses romans dressent une vaste fresque de son temps, mais son véritable chef-d'œuvre, c'est sa vie", a poursuivi le groupe.

"Portant le pantalon et fumant la pipe, cette grande amoureuse va aussi accumuler les scandales en collectionnant amants et maîtresses, dont les plus célèbres sont Alfred de Musset et Marie Dorval, la grande actrice du théâtre romantique", a ajouté France Télévisions.

Barbara Pravi à Paris le 8 mars 2022 AFP/Archives

Musset sera incarné par Oscar Lesage (qui jouait le mari de Brigitte Bardot Jacques Charrier dans la série consacrée à l'actrice en 2023) et Marie Dorval par la chanteuse Barbara Pravi.

Le tournage se poursuivra jusqu'au 26 juin dans le Centre-Val-de-Loire, les Hauts-de-France et en région parisienne.