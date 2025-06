Norvège: le fils de la princesse Mette-Marit soupçonné de trois viols

La police norvégienne a annoncé vendredi soupçonner le fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit de trois viols et de vingt autres infractions après près d'un an d'une enquête qui secoue la famille royale.

L'affaire a été transmise au parquet norvégien qui devra décider de poursuivre ou non Marius Borg Hoiby devant un tribunal, a indiqué la police.

Le jeune homme âgé de 28 ans, né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, est visé par une enquête depuis son arrestation le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne.

Son interpellation avait alors déclenché une série de révélations et de plaintes par plusieurs victimes.

Le fils aîné de la princesse est en particulier soupçonné "d'un viol avec pénétration" et de "deux viols sans pénétration", a précisé un responsable la police, Andreas Kruszweski, lors d'une conférence de presse.

En droit norvégien, la notion de viol recouvre également des actes sexuels sans pénétration, commis alors que la victime ne peut pas opposer de résistance.

L'avocate de Hoiby, Ellen Holager Andenaes, a déclaré à l'agence de presse norvégienne NTB que son client rejetait les accusations de viol.

Peu après son arrestation en août 2024, le fils de la princesse avait reconnu s'être rendu coupable de violence.

"J'ai commis des dommages corporels et détruit des objets dans un appartement sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne après une dispute", avait-il écrit dans un communiqué.

Il avait confié souffrir de "troubles mentaux" et lutter "depuis longtemps contre la toxicomanie".

Détention provisoire

Marius Hoiby est également soupçonné de comportement sexuel délictueux, de maltraitance dans le cadre d'une relation proche, d'atteinte à l'intégrité physique mais également de dommages volontaires, menaces et d'infractions routières, a précisé la police.

Marius Borg Hoiby (g) et sa mère, la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo NTB/AFP/Archives

Le responsable de la police a indiqué qu'il y avait plus de 10 victimes présumées, sans plus de détail. Plusieurs de ses ex-compagnes font partie des plaignantes.

Le fils de la princesse a passé une semaine en détention en novembre 2024 - fait inédit pour la famille royale - après que deux soupçons de viol étaient apparus pendant l'enquête.

Ce grand blond à la dégaine pimentée par des tatouages, bagues et boucles d'oreille avait ensuite passé une semaine en cure de désintoxication à Londres, selon la presse norvégienne.

Marius est né le 13 janvier 1997 d'une idylle fugace entre Mette-Marit, au sortir d'une période où elle gravitait dans le milieu de la "house" marqué par l'abondance d'alcool et de drogue, et Morten Borg, lui-même condamné pour violence et infractions relatives aux stupéfiants.

A quatre ans, il est propulsé sous les feux de la rampe quand sa mère convole avec l'héritier de la Couronne, le prince Haakon, avec qui elle aura deux autres enfants.

Mauvaises fréquentations

Adopté par la famille royale, il n'est pas appelé à endosser de fonctions officielles, mais le blondinet attire les médias malgré les tentatives de Mette-Marit de l'en protéger.

Marius Borg Hoiby (d) et sa mère, la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, le 23 juin 2022 à Trondheim NTB/AFP/Archives

"Il a été mis dans une position quasi impossible: un pied dedans, un pied dehors. Il ne fait techniquement pas partie de la Maison royale mais a grandi en son sein", remarque Sigrid Hvidsten, commentatrice du journal Dagbladet.

"Il a vécu dans une zone grise, une sorte de cage dorée", dit-elle à l'AFP en décembre 2024.

Une cage qui ne l'empêche pas d'accumuler les mauvaises fréquentations.

Selon les médias, il traîne avec des membres de gangs, des Hells Angels ou de la mafia albanaise. En 2023, la police l'approche pour un entretien de prévention après l'avoir observé avec "des criminels notoires".

Une fois le scandale devenu réalité, il apparaîtra que Høiby avait été pris dès 2017 pour usage de cocaïne lors d'un festival de musique, s'en tirant avec une amende.

Ses excès ont porté un coup à la monarchie, du moins temporairement, même si elle reste populaire, en particulier le roi Harald et le prince héritier Haakon.

Selon un sondage publié en décembre par la télévision publique NRK, 45% des personnes interrogées ont déclaré que leur opinion sur la maison royale s'était détériorée au cours de l'année écoulée.