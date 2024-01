Norvège: le roi Harald, 86 ans, en arrêt maladie

Le roi Harald de Norvège, âgé de 86 ans et de santé fragile, a été placé en arrêt maladie jusqu'à vendredi inclus en raison d'une infection des voies respiratoires, a annoncé le Palais royal norvégien mercredi.

Doyen des souverains en exercice en Europe, le roi Harald, qui se déplace avec des béquilles, a multiplié les problèmes de santé et les arrêts maladie ces dernières années: il a notamment subi une opération du coeur et souffert de divers troubles respiratoires et d'infections.

La semaine dernière, il a balayé les spéculations sur une éventuelle abdication comme vient de le faire au Danemark, à la surprise générale, sa cousine éloignée, la reine Margrethe II.

"Je m'en tiens à ce que j'ai toujours dit, à savoir que j'ai prêté un serment au Storting (le Parlement monocaméral norvégien, ndlr) et que celui-ci dure toute la vie", a-t-il dit.

Sur le trône depuis 33 ans, le roi soufflera sa 87e bougie le 21 février.

En son absence, le prince héritier Haakon, 50 ans, occupe la régence.