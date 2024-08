Obsèques d'Alain Delon: "Comme l'enterrement d'un grand parrain en Sicile", selon Nicole Calfan

L'actrice Nicole Calfan, parmi la quarantaine d'invités aux obsèques d'Alain Delon samedi dans sa propriété de Douchy (Loiret), a confié lundi "qu'on se serait cru à l'enterrement d'un grand parrain en Sicile avec toute la beauté que cela comporte".

Invitée de Pascal Praud sur CNews, l'actrice qui a été la partenaire de Delon dans "Borsalino", film de Jacques Deray en 1970, a ajouté que les funérailles du Guépard ont été "incroyables et tellement dignes (...) avec la ferveur, ces fleurs blanches et son cercueil noir".

L'acteur a été enterré dans la plus stricte intimité près de ses chiens dans la chapelle de sa propriété, comme il le souhaitait, une procédure à "titre exceptionnel" qui a nécessité une autorisation préfectorale.

Les téléphones portables devaient même être retirés à l'ensemble des personnes présentes, par souci de confidentialité. A la demande de la famille, la préfecture avait, par ailleurs, interdit le survol de la propriété pendant tout le week-end.

"Il y a eu tellement d'amour, de complicité, a raconté Nicole Calfan. Comme l'a dit Anthony (Delon, l'un des fils de l'acteur, NDLR), tous les gens qui étaient là étaient vraiment les amis d'Alain. On savait pourquoi on était là. On a tous été aimés d'une manière différente".

Anthony Delon (g) et Alain-Fabien Delon, les fils d'Alain Delon, arrivent à la propriété de l'acteur décédé pour ses funérailles, le 24 août 2024 à Douchy, dans le Loiret AFP

"Les enfants ont pris la parole magnifiquement tous les trois, avec beaucoup d'émotion, avec une tenue incroyable dans l'émotion et le chagrin. Ça ressemble à leur père", a conclu l'actrice, refusant d'entrer dans les détails de la cérémonie pour "respecter la volonté d'Alain".

c'est Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités, qui l'a célébrée.

Selon Paris-Match, dans son homélie, Mgr Di Falco a insisté sur l'"authenticité" de l'acteur, le décrivant "comme +un refuge+ et +un magicien de bonheur+ pour la société". "Alain, le Christ t'aime !", a-t-il lancé, concluant "sur un message d'espoir et de vie après la mort".