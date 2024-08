Obsèques de Patrice Laffont vendredi à Paris

L'animateur de télévision Patrice Laffont sur le plateau de l'émission "Des Chiffres et des lettres", le 8 février 1989 à Paris

Les obsèques du populaire animateur de télévision Patrice Laffont, décédé le 7 août à l'âge de 84 ans, sont prévues vendredi prochain au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, a indiqué samedi le groupe France Télévisions à l'AFP.

Figure majeure de la télévision des années 70, 80 et 90 avec les jeux "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" et "Pyramide", l'animateur est mort dans sa maison d'Oppède (Vaucluse), dans le Luberon.

France 2 lui avait rendu hommage le 14 août en diffusant une émission spéciale de "Fort Boyard" enregistrée en mai dernier.

Sa mort soudaine avait provoqué une pluie d'hommages, du président Emmanuel Macron aux animateurs télé Cyril Féraud, Jean-Luc Reichmann et Cyril Hanouna.

La ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, avait elle salué l'"espièglerie" et l'"humour" de cette "figure connue et appréciée de tous les Français".

La cérémonie au Père Lachaise aura lieu à partir de 13h30, selon France Télévisions.