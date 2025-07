Obsèques de Thierry Ardisson jeudi à Paris

Le producteur et animateur Thierry Ardisson pose à Paris le 20 avril 2022

Les obsèques de Thierry Ardisson, producteur et animateur décédé lundi à l'âge de 76 ans, auront lieu jeudi à l'église Saint-Roch à Paris, considérée comme la paroisse des artistes, a annoncé mardi sa famille à l'AFP.

La cérémonie aura lieu à 16H30 et l'accès à l'église sera "réservée aux invités", avant une "inhumation dans la plus stricte intimité", selon cette source.

"Chers amis, chers ennemis, dernier bonsoir ! Retrouvez-nous pour dire au revoir à l'homme en noir", peut-on lire sur le faire-part transmis à l'AFP, avec une illustration en noir et blanc de l'animateur et la mention "Roch never dies", clin d'oeil à l'église où seront célébrées ses obsèques.

Il est également demandé aux invités de respecter le "dress code Ardisson (avec ou sans lunettes noires").

Star du petit écran dès les années 1980, Thierry Ardisson est mort à Paris des suites d'un cancer.

L'annonce de son décès a suscité une pluie d'hommages, du président Macron aux patrons de chaîne en passant par de nombreuses figures du petit écran (Arthur, Cyril Hanouna, Karine Le Marchand...)

Toujours tout de noir vêtu - ce qui lui a valu son surnom -, Ardisson a bousculé le paysage cathodique avec ses talk-shows à succès où se rendait le Tout-Paris, comme "Bains de minuit", présenté depuis la boîte de nuit des Bains Douches à Paris, "Lunettes noires pour nuits blanches" au Palace et "Rive droite / Rive gauche", premier magazine culturel TV quotidien en France.

Il a connu ses plus belles heures avec "Tout le monde en parle" sur France 2 (1998-2006) où ses questions, parfois trash, ont souvent créé le buzz.

Thierry Ardisson est ensuite passé aux commandes de "Salut les Terriens" (2006-2019), sur Canal+ puis C8, qu'il a dû arrêter après avoir refusé d'en baisser le budget.