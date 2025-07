P. Diddy, du bling-bling à la prison

N. 1 aux palmarès, villas de luxe, jets privés, fêtes arrosées avec le gotha du showbiz: la star du hip-hop P. Diddy a souvent été présentée comme un personnage "plus grand que nature" à son procès. Mais il encourt désormais des années sous les verrous.

Ambassadeur du hip-hop de la côte est américaine, crédité pour avoir transformé ce genre musical en véritable machine commerciale, Sean Combs, de son vrai nom, a marqué les trois dernières décennies, donc presque la genèse, de ce genre musical.

Avant d'apparaître vieilli, les cheveux grisonnants, lisant un livre intitulé "Le pouvoir de la pensée positive" à son procès pour trafic sexuel dans un tribunal de New York.

Depuis le début mai, il y est régulièrement convoyé depuis une prison réputée pour son insalubrité, un lieu contrastant avec les villas de luxe auxquelles ce père de sept enfants, de quatre mères différentes, s'était habitué.

Janice Combs, la mère de P. Diddy, à sa sortie du tribunal de Manhattan le 2 juillet 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ce procès suivi par de nombreux fans symbolise le chapitre le plus sombre dans la vie tumultueuse de ce natif du quartier d'Harlem, à New York, qui a longtemps incarné une forme de rêve américain.

Né le 4 novembre 1969, et élevé par sa mère après la mort brutale de son père, assassiné alors qu'il n'avait que deux ans, P. Diddy a accompagné depuis les années 1990 l'expansion du hip-hop, une culture marginale devenue genre dominant et qui brasse des milliards.

Lui-même a bâti un empire financier en se diversifiant dans l'alcool et la mode, s'érigeant en chantre d'un rap qui affiche ses signes ostentatoires de richesse.

En 2019, le magazine spécialisé Forbes estimait à 740 millions de dollars sa fortune personnelle, qui aurait fondu sous le poids d'investissements hasardeux et de sa réputation entachée par les accusations de trafic sexuel.

S'il a été exonéré mercredi de ce chef d'accusation, un jury l'a toutefois reconnu coupable de deux chefs de transport de personnes liées à la prostitution, des crimes passibles de 20 ans de prison.

Bad Boy

Sean Combs fait ses premiers pas dans l'industrie musicale comme stagiaire en 1990 chez Uptown Records, label où il devient recruteur de talents.

Le jeune loup se construit une réputation d'organisateur de soirées qui ne fera que grandir avec sa notoriété. Et ce malgré le drame survenu lors d'un concert et match de basket-ball qu'il supervise à New York en 1991: neuf personnes meurent dans une bousculade car trop de billets ont été vendus.

Accusé d'avoir négligé la sécurité, il fait face à une série de procès. Uptown Records s'en sépare. P. Diddy en profite pour fonder son propre label, Bad Boy Records, et lancer sa fulgurante ascension.

Connu pour avoir produit le premier album de la reine du hip-hop soul Mary J. Blige, il fait de son disciple et ami, le rappeur The Notorious B.I.G., le roi de la côte Est en 1994, avec son premier album "Ready to Die".

Bals en blanc

La même année, Sean Combs devient rappeur à succès sous le nom de "Puff Daddy". Son album "No Way Out" (1997) se hisse au sommet du Billboard et s'impose comme un classique du genre grâce à plusieurs tubes, dont "Can't Nobody Hold Me Down".

La chanteuse Cassie et P. Diddy lors de l'événement "Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between" au Metropolitan Museum of Art le 1er mai 2017 à New York. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En parallèle, le nabab soigne son image bling-bling. Sa relation avec l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez à la fin des années 1990 le rend encore plus connu. Ses "White Parties", où l'on s'habille en blanc, données près de New York sont le rendez-vous de toutes les célébrités.

De 2007 à 2018 environ, il fréquente la chanteuse Casandra Ventura, de son nom d'artiste Cassie, qui portera plus tard plainte contre lui et dont le témoignage sera au coeur du procès retentissant pour trafic sexuel.

S'il a été acquitté des accusations de trafic sexuel, ce procès a révélé la violence de l'homme, le contrôle qu'il exerçait sur ses petites amies et ses obsessions pour les "freak-offs", marathons sexuels dans lesquels il payait des escorts masculins pour avoir des relations avec ses compagnes pendant que lui se masturbait ou filmait.

Habitué du gala du Met, épicentre des mondanités à New York, P. Diddy était cette année absent, car assigné au box des accusés.