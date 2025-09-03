Paris: le domicile de JoeyStarr cambriolé, le préjudice estimé à plus de 100.000 euros

Didier Morville, alias Joey Starr, au festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco le 22 juin 2021

Le domicile parisien du rappeur et acteur JoeyStarr a été cambriolé, pour un préjudice estimé à plus de 100.000 euros, a indiqué mercredi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Selon le quotidien, la star de 57 ans, Didier Morville de son vrai nom, qui se serait récemment installée dans le Xe arrondissement de Paris avec sa compagne, l'actrice et mannequin Pauline Latchoumanin, a porté plainte lundi.

Il aurait déclaré s'être fait dérober des montres de luxe, raconte encore Le Parisien.

"La victime (a) constaté la disparition d'objets pour une valeur estimée à plus de 100.000 euros pendant son sommeil", a rapporté le parquet, qui a confié une enquête pour vol dans un local d'habitation au deuxième district de police judidicaire.

JoeyStarr a commencé sa carrière musicale au début des années 1990 avec Kool Shen, formant un duo mythique du hip-hop français Suprême NTM.

Il est ensuite devenu acteur, participant aux comédies "La Tour Montparnasse Infernale" (2000) ou "RRRrrrr!!!" (2004) avant d'être nommé à deux reprises aux César pour ses rôles dans les films de Maïwenn "Le Bal des actrices" (2009) et "Polisse" (2011).