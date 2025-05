Pétition pour Gaza: Juliette Binoche rejoint les signataires

La présidente du jury du Festival de Cannes Juliette Binoche et plusieurs acteurs en compétition sur la Croisette ont signé à leur tour une lettre condamnant le "silence" sur le "génocide" à Gaza, déjà paraphée par près de 400 personnalités, a appris l'AFP vendredi.

Le magazine spécialisé américain Variety a le premier affirmé sur son site internet que la star française avait signé ce texte rendant notamment hommage à Fatima Hassouna, jeune photojournaliste gazaouie tuée par un missile israélien et protagoniste du documentaire "Put your soul on your hand and walk" présenté jeudi à Cannes.

L'un des collectifs à l'origine du texte puis Juliette Binoche elle-même l'ont confirmé à l'AFP.

L'actrice française ne l'avait pas signé dans un premier temps, préférant rendre un hommage appuyé à Fatima Hassouna dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture mardi.

Selon Variety, les stars américaines Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, qui montent les marches vendredi pour "Eddington" de leur compatriote Ari Aster, ont eux aussi signé ce texte, tout comme le réalisateur mexicain Guillermo del Toro et l'acteur français Omar Sy.

Le réalisateur Jim Jarmusch et l'actrice Rooney Mara, tous deux américains, font également partie des nouveaux signataires de la lettre, initialement publiée dans Libération et Variety mardi, en ouverture du festival.

La liste initiale des signataires comprenait déjà plusieurs grands noms du cinéma: Ralph Fiennes, Richard Gere, Javier Bardem, Pedro Almodovar ou Susan Sarandon.

Fatima Hassouna a été tuée avec dix membres de sa famille dans un bombardement le 16 avril, au lendemain de la sélection du documentaire à l'Acid, une section parallèle au festival réunissant des réalisateurs indépendants.

Plusieurs ONG ont alerté sur le risque de "famine de masse" à Gaza, où l'aide humanitaire ne peut plus rentrer depuis le 2 mars en raison du blocus instauré par l'armée israélienne.

Médecins sans frontières a accusé Israël mercredi de créer les conditions pour "une éradication des Palestiniens à Gaza".

La guerre a été provoquée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Sur les 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 53.010 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.