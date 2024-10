Pharrell Williams et dandysme noir à l'honneur du gala du Met 2025 à New York

L'artiste Pharrell Williams (à gauche) et le pilote de F1 Lewis Hamilton (à droite) entourent la rédactrice en chef du magazine Vogue Anna Wintour lors d'une conférence de presse au Metropolitan Museum de New York, à New York, le 9 octobre 2024

Le chanteur Pharrell Williams et le pilote de F1 Lewis Hamilton coprésideront le prochain gala du Metropolitan museum de New York, avec pour thème l'histoire de la mode à travers les diasporas noires, a annoncé le prestigieux musée mercredi.

Cinq ans après l'immense vague de protestation antiraciste du mouvement "Black Lives Matter", qui a poussé de nombreuses institutions culturelles américaines à repenser leur représentation des diversités, le gala en mai 2025 sera aussi coprésidé par le rappeur ASAP Rocky, l'acteur Colman Domingo, et, comme chaque année, la grande prêtresse de la mode et rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour.

La légende du basket-ball américain, LeBron James, a été annoncé comme président honoraire.

Le dandysme noir renvoie, selon le Met, à un style vestimentaire d'abord imposé aux esclaves dans l'Europe du XVIIIe siècle, et ses réappropriations tout au long de l'histoire de la mode. Ce thème sera aussi au centre de la grande exposition du "Costume Institute", le département des arts du textile du Metropolitan Museum, dont l'ouverture coïncide traditionnellement avec le gala, le premier lundi du mois de mai.

Présent au musée pour l'annonce, aux côtés du pilote britannique Lewis Hamilton, le musicien, producteur et désormais directeur créatif de Louis Vuitton - l'un des sponsors de l'événement - Pharrell Williams a souligné l'importance de célébrer les cultures issues de l'esclavage, qui hante toujours la société américaine.

"Nous sommes les survivants de ce que sont peut-être les pires épreuves jamais subies par un groupe d'êtres humains, et non seulement nous avons survécu, mais nous avons porté la musique, la culture, la beauté et un langage universel à travers un océan et quatre siècles", a-t-il souligné pendant son discours.

"C'est ce que le Met Gala célèbrera: nous, nos talents, notre histoire, notre gastronomie, notre résilience et notre beauté, notre style et notre force", a-t-il ajouté.

Le gala du Met, un événement incontournable pour les fans de mode, connu dans le monde entier pour sa montée des marches empruntées par les célébrités dans des tenues extravagantes de grands créateurs, a vocation à financer le "Costume Institute".

Selon le New York Times, la place au dîner coûtait en 2024 75.000 dollars, une table entière 350.000 et l'édition précédente a rapporté quelque 22 millions de dollars.