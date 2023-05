Pour célébrer le couronnement, un grand concert devant le château de Windsor

Un grand concert, avec à l'affiche des stars comme Katy Perry et Lionel Richie et des éclairages impressionnants, a eu lieu dimanche soir devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique, la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla.

Drapeau britannique à la main, environ 20.000 spectateurs étaient rassemblés devant le château, qui se trouve à l'ouest de Londres, pour assister à ce concert, retransmis, selon les organisateurs, dans plus de cent pays.

Charles et Camilla, souriants, drapeau à la main eux aussi, étaient dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale, dont William et Kate et leurs enfants George et Charlotte.

Le prince de Galles, William, est d'ailleurs monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée en septembre, qui serait une "mère très fière".

"Papa, nous sommes tous si fiers de toi", a dit l'héritier du trône. "Pendant plus de 50 ans, aux quatre coins du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde, il (Charles, ndlr) s'est consacré au service des autres, des générations actuelles et futures."

La soirée était animée par l'acteur Hugh Bonneville, surtout connu pour son rôle dans la série Downton Abbey qui raconte les péripéties d'une famille d'aristocrates et de leurs domestiques au début du XXe siècle.

Le chanteur américain Lionel Richie (D) lors du concert pour célébrer le couronnement, la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla, le 7 mai 2023 au château de Windsor POOL/AFP

Les Américains Lionel Richie et Katy Perry ont interprété certains de leurs tubes. Le groupe Take That et le ténor italien Andrea Bocelli étaient aussi à l'affiche.

La soirée a été marquée par des illuminations impressionnantes sur le château où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés. Dans le ciel, des éclairages à l'aide de drones ont représenté papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.

Une touche d'humour: une vidéo de Tom Cruise pilotant un avion a été diffusée, dans laquelle l'acteur dit: "De pilote à pilote. Votre Majesté, vous pouvez être mon coéquipier à tout moment."

Une foule de spectateurs rassemblés pour le concert en l'honneur du roi Charles III et de la reine Camilla couronnés la veille, le 7 mai 2023 devant le château de Windsor POOL/AFP

Caroline Mcdonough, une spectatrice de 53 ans, était très enthousiaste à la fin du concert: "C'était une expérience unique. (...) Les gens se sont vraiment amusés."

Grands déjeuners

La journée de dimanche a aussi été marquée par de "grands déjeuners" et fêtes de voisinage partout dans le pays. Plus de 67.000 événements ont été recensés.

Chorale géante lors du grand concert post-couronnement, le 7 mai 2023 au château de Windsor à Londres POOL/AFP

"C'est la façon idéale de célébrer l'événement", s'est réjouie auprès de l'AFP Annette Cathcart, qui a participé à un déjeuner organisé à Ashley Green, dans le sud de l'Angleterre.

Déjeuner de rue au lendemain du couronnement de Charles III, le 7 mai 2023 à Londres AFP

Mais plus de 70% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n'avaient aucune intention de participer à une quelconque célébration, selon un récent sondage YouGov.

Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.

"Moment glorieux"

Jill Biden accueillie à Downing Street par Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, le 7 mai 2023 à Londres POOL/AFP

Le palais de Buckingham a publié dimanche un communiqué indiquant que Charles et Camilla étaient "profondément touchés" et "profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment aussi glorieux".

Le couronnement samedi à Londres de Charles III a donné lieu à une cérémonie religieuse et une procession fastueuses, avec toute la pompe associée aux grands événements de la monarchie.

Huit mois après son accession au trône à la mort de sa mère Elizabeth II, Charles III, qui a 74 ans, a été couronné à l'abbaye de Westminster devant 2.300 invités selon un rite anglican millénaire, modernisé à la marge. Son épouse Camilla, âgée de 75 ans, a également été bénie et couronnée.

C'était le premier couronnement depuis 70 ans, quand Elizabeth II avait été couronnée en 1953.

Arrestations

Plus de 14 millions de téléspectateurs ont regardé en direct sur la BBC le moment où l'archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, a posé sur la tête de Charles la lourde couronne de Saint-Edouard.

Déjeuner dans un parc de Londres au lendemain du couronnement de Charles III, le 7 mai 2023 AFP

Mais, en comparaison, ils étaient 31 millions à regarder les obsèques de la princesse Diana en 1997 sur la BBC et ITV.

Charles est moins populaire que sa mère Elizabeth II, et des anti-monarchistes ont manifesté samedi à Londres au passage des carrosses, ainsi qu'en Ecosse et au pays de Galles. Quelque 15% des Britanniques pensent que la monarchie devrait être abolie.

Six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont son dirigeant Graham Smith, ont été arrêtés par la police samedi matin, suscitant de vives critiques.

La princesse de Galles Kate pose pour un selfie lors d'une rencontre avec le public près du château de Windsor, dans l'ouest de Londres, le 7 mai 2023 POOL/AFP

Ils ont été libérés samedi soir.

"Ne vous y trompez pas. Le droit à manifester pacifiquement n'existe plus au Royaume-Uni", a tweeté Graham Smith.

Au total, la police a annoncé avoir arrêté 52 personnes samedi "pour troubles à l'ordre public, atteinte à la paix et conspiration en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement".

