Pour la première fois, un chef étoilé élu à l'Académie française des beaux-arts

Le chef étoilé Guy Savoy, rétrogradé par le guide Michelin en 2023 mais dont le restaurant est toujours "le meilleur au monde" pour le classement La Liste, est le premier cuisinier de métier élu mercredi dans la section libre de l'Académie française des beaux-arts, a-t-on appris auprès de l'institution.

Guy Savoy, 71 ans, a été désigné au fauteuil précédemment occupé par le collectionneur et mécène Michel David-Weill (1932-2022).

Depuis la création de l'Académie des beaux-arts, émanation de l'Académie royale, c'est la première fois qu'un chef est élu dans cette section dite des membres libres, descendant de la section d'histoire et théorie des arts créée en 1815 par Napoléon et confirmée l'année suivante par Louis XVIII.

Depuis, cette section a notamment accueilli le baron Haussmann, le mime Marceau, le couturier Pierre Cardin et le chorégraphe Maurice Béjart.

"En élisant Guy Savoy, l'Académie des beaux-arts a non seulement salué l'un des plus éminents représentants de la gastronomie française mais aussi un humaniste et passionné d'art contemporain qui contribue au rayonnement international de notre pays, ainsi que l'a démontré son engagement pour l'inscription du repas gastronomique au patrimoine immatériel de l'Unesco", a souligné dans un communiqué Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts.

Formé chez les frères Troisgros, Guy Savoy ouvre son premier restaurant à Paris à 27 ans. Depuis 1985, le chef est auréolé de deux macarons Michelin. Une troisième étoile attribuée en 2002 lui a été retirée l'an dernier.

Malgré cette rétrogradation, son restaurant à la Monnaie de Paris a été désigné "Meilleur Restaurant du Monde" par La Liste, pour la 7ème année consécutive. Défenseur de l'art de vivre à la française, le chef y sert entre autres sa célèbre soupe d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée aux champignons.